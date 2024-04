Premio Giovanni Paolo II, vince la prima edizione Centro Giustizia e Pace in Uganda

La Fondazione Vaticana intitolata a Wojtyla annuncia l'edizione inaugurale del riconoscimento istituito nel 2023 per onorare persone, organizzazioni o iniziative che si avvalgono dell'insegnamento del Pontefice polacco in attività scientifiche, culturali e sociali. Primo vincitore il John Paul II Justice and Peace Center di Kampala. Cerimonia in Vaticano il 22 maggio

Vatican News La Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II annuncia l'edizione inaugurale del Premio San Giovani Paolo II. Il premio è stato istituito il 7 febbraio 2023 con una decisione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II, al fine di onorare persone, organizzazioni o iniziative che, nelle loro attività scientifiche, culturali e sociali, si avvalgono dell'insegnamento o dell'ispirazione di San Giovanni Paolo II e contribuiscono alla promozione della sua eredità nella Chiesa e nel mondo. Gli obiettivi Lo scopo del Premio San Giovani Paolo II è quello di riconoscere risultati significativi, ma anche di sostenere attività volte all'approfondimento dell'insegnamento papale, alla realizzazione creativa dei valori propagati da San Giovanni Paolo II e alla continuazione di progetti pastorali avviati durante il pontificato di Papa Wojtyla. La selezione del laureato viene effettuata dal Capitolo, composto da tredici membri che si distinguono per la loro autorità e che rappresentano vari campi del sapere e dell'attività della Chiesa. Riconoscimento al centro giustizia e pace di Kampala Il 14 ottobre 2023, il capitolo internazionale del Premio San Giovani Paolo II, sotto la presidenza del cardinale Kurt Koch, ha selezionato il primo vincitore. John Paul II Justice and Peace Center di Kampania (Uganda) è diventato il primo vincitore del Premio San Giovani Paolo II. Il John Paul II Justice and Peace Center di Kampala è un'organizzazione fondata nel 2006 su iniziativa di sette congregazioni religiose operanti in Uganda, ispirate dall'esortazione Ecclesia in Africa (1995). Lo scopo del John Paul II Justice and Peace Center è la promozione pratica della dottrina sociale della Chiesa, specialmente quella insegnata dai Papi, in particolare da San Giovanni Paolo II. Cerimonia La cerimonia di consegna del Premio San Giovani Paolo II avrà luogo il 22 maggio prossimo in Vaticano e renderà onore al vincitore e sottolineerà il carattere internazionale del premio. Per informazioni dettagliate sul Premio San Giovani Paolo II, visitare il sito.