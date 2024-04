È morto a 31 anni don René Gaston Ayihi Tsimi, alunno dell'Accademia Ecclesiastica

Sacerdote della Diocesi di Obala (Camerun), è deceduto l’8 aprile 2024 per una malattia. Le esequie avranno luogo nella Basilica di Santa Maria Sopra Minerva il 13 aprile alle 10

Vatican News

“Don René mi ha fatto una grande impressione. Era un figlio della Chiesa del Camerun. Quello che ci ha colpiti è stata la sua serenità nell’accettare la volontà del Signore nella sofferenza. Aveva sempre un sorriso dall'inizio alla fine, nonostante la sofferenza. Un infermiere diceva: ‘Lui soffre, ma non lo dice’. Ha sofferto veramente molto”. Con queste parole condivise con Radio Vaticana - Vatican News, monsignor Salvatore Pennacchio, presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, ricorda l’alunno don René Gaston Ayihi Tsimi, giovane sacerdote camerunense, morto a 31 anni a causa di una malattia.

La vicinanza del Papa

“Il Santo Padre gli è stato vicino con una lettera bellissima, lo ha incoraggiato ad affrontare questa prova e ad offrire le sue sofferenze per il bene della Chiesa. Quando è stato portato al Gemelli - spiega l’arcivescovo – gli ho donato una immagine di San Giovanni Paolo II, e lui l'ha tenuta sul suo comodino per tutto il tempo accanto all’immagine che aveva già, insieme a quella della Madonna di Pompei”. “È stato veramente un momento di testimonianza – aggiunge Pennacchio – anche anche per gli alunni dell'Accademia. Ho visto una famiglia unita, come quando una famiglia soffre per un confratello che soffre”.

Gli studi e gli incarichi

Don René Gaston Ayihi Tsimi era nato il 13 luglio 1992 a Mbandjock, diocesi di Obala (Camerun). Ha studiato filosofia al Grand Séminaire Marie Reine des Apôtres di Otélé, ha poi proseguito gli studi in Teologia, ottenendo anche la licenza in Diritto canonico presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, risiedendo al Collegio Urbano. Dopo l’ordinazione sacerdotale, ricevuta il 22 agosto 2020, ha esercitato il ministero sacerdotale come vicario parrocchiale nella parrocchia di Marie Mère Admirable a Nkomotou fino al luglio 2021. Nello stesso mese è stato nominato vice-cancelliere, incarico che ha mantenuto fino al suo ritorno a Roma. Il 26 settembre 2023 ha iniziato la formazione presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica ed ha conseguito il dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense.



Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Santa Maria Sopra Minerva sabato 13 aprile, alle ore 10.