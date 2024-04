Francesco: lo sport sa educare a società solidali e senza pregiudizi

Al Regina Caeli il Papa ha ricordato la Giornata internazionale di ieri sui valori sportivi per lo sviluppo e la pace. Stamattina in Vaticano la visita al Dispensario pediatrico “Santa Marta” del campione argentino Fernando Belasteguín, il più forte giocatore di padel di tutti i tempi, accompagnato da Athletica Vaticana

di Giampaolo Mattei

L’argentino Fernando Belasteguín, il più forte giocatore di padel di tutti i tempi, è stato accolto in Vaticano stamani, domenica 7 aprile, da Athletica Vaticana nell’ambito della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, indetta dalle Nazioni Unite. Belasteguín – insieme alla moglie e ai tre figli – ha anzitutto incontrato la comunità del Dispensario pediatrico “Santa Marta” che assiste famiglie povere con bambini piccoli. Ad accoglierlo la direttrice del Dispensario, suor Anna Luisa Rizzello, e la vicepresidente di Athletica Vaticana, Valentina Giacometti.

IL campione di padel argentino Fernando Belasteguín con Athletica Vaticana

Una visita significativa nel segno delle parole di Papa Francesco, oggi, al Regina Caeli: “Ieri ricorreva la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. Tutti sappiamo quanto praticare uno sport possa educare una società aperta, solidale, senza pregiudizi. Ma per questo ci vogliono dirigenti e formatori che non puntano solo alla vittoria o al guadagno. Promuoviamo uno sport che favorisca l'amicizia sociale e la fraternità".



Ha detto ha detto Belasteguín, per 16 anni consecutivi numero 1 nel ranking mondiale: “La presenza ufficiale della Federazione vaticana nel mondo del padel è importante proprio perché richiama valori fondamentali come la solidarietà e l’inclusione attraverso lo sport e, soprattutto, attraverso una disciplina popolare come il padel”. In particolare, ha incoraggiato “l’impegno a far giocare ragazze e ragazzi con disabilità e le persone più fragili”, mettendosi a disposizione per le prossime iniziative. Proprio venerdì 5 aprile Athletica Vaticana ha organizzato partite di padel inclusive, coinvolgendo giovani con autismo e con sindrome di Down e i loro familiari.



Il campione argentino ha visitato i Giardini vaticani e la Basilica di San Pietro, in uno stile di fraternità sportiva. Ad accompagnarlo la direttrice di Vatican padel, Alessandra Turco, con la vicedirettrice Barbara Carusi e il segretario generale Fabrizio Peloni.



La visita di Belasteguín in Vaticano ha avuto un “prologo” a Roma, nel pomeriggio di sabato 6 aprile, sui campi da gioco, alla presenza del presidente della Federazione internazionale padel, Luigi Carraro.