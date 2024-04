Ai Musei Vaticani settima edizione di arte e musica insieme

A partire dal 3 maggio, tutti i venerdì alle ore 18, torna la rassegna con 11 appuntamenti musicali gratuiti. Il direttore Barbara Jatta: l’apprezzamento del pubblico ci ha spinto a rilanciare con entusiasmo questa iniziativa

Vatican News

Si terrà dal 3 maggio al 25 ottobre la rassegna concertistica "Musica ai Musei". In tutto saranno undici gli appuntamenti musicali proposti al pubblico dei Musei Vaticani, nell’ambito delle aperture prolungate del venerdì con ultimo ingresso alle ore 18. e chiusura alle 20. Lo informa oggi un comunicato stampa dei Musei del Papa. Tutti i concerti - gratuiti e inclusi nel costo del biglietto con inizio alle ore 18 - avranno come cornice due scenografie d’eccezione: il magnifico corridoio del Braccio Nuovo, in apertura e chiusura della stagione, e la splendida, e poco conosciuta, Galleria delle Statue del Museo Pio Clementino per tutte le altre esibizioni.

I Musei, informa una nota, confermano e consolidano un’iniziativa culturale che ormai da diversi anni vede protagoniste e sorelle le arti visive e quelle musicali. Come già nelle precedenti edizioni, le giovani eccellenze dei Conservatori italiani e delle Accademie internazionali di alta formazione, in collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano Musica (CIDIM), avranno l’occasione di misurarsi all’interno di un palcoscenico unico per visibilità e bellezza. Tra alcuni dei capolavori principali della statuaria classica, saranno infatti chiamati ad esibirsi dal vivo le eccellenze musicali e corali provenienti da tutta l'Italia: Modena, Imola, Terni, Pinerolo, Sassari, Napoli, Castelfranco Veneto e Siena.

“Permettere ai cittadini di visitare le opere dei Musei Vaticani - commenta il direttore Barbara Jatta - ammirandone bellezza e unicità, e ascoltare un concerto di musica classica al termine del tour: questa è la formula che ripetiamo anche quest’anno grazie alla consolidata sinergia che dal 2015 abbiamo trovato e rafforzato nel tempo con il CIDIM. Il successo e l’apprezzamento da parte del pubblico, non solo italiano ma anche straniero - aggiunge Jatta - ci ha conferito la forza e la convinzione di organizzare l’evento per la settima volta con grande entusiasmo”.

“Per il CIDIM è un onore poter portare avanti questa collaborazione per la peculiarità e l’eccezionalità della location dove si esibiscono i nostri musicisti e perché ci permette di offrire ai nostri artisti, che quest’anno saranno tutti italiani, di poter suonare davanti a un pubblico contenuto ma selezionato in un posto assolutamente esclusivo”, afferma il vicepresidente del CIDIM e presidente di AIAM, Francescantonio Pollice.

Si annuncia doppia, e di grande suggestione, la proposta musicale nelle giornate inaugurali e di chiusura della stagione che vedranno l’esibizione congiunta, all’interno del Braccio Nuovo, della Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria con la Banda Musicale dell’Aereonautica Militare (venerdì 3 maggio) e con la Banda Musicale della Marina Militare (venerdì 25 ottobre). I musicisti della banda vaticana saranno ancora protagonisti, presso il Polo Museale di Castel Gandolfo, del concerto per ensemble di ottoni ospitato eccezionalmente nel Palazzo Papale domenica 29 settembre alle ore 17,00, in occasione della festività degli Arcangeli.

Non solo arte e storia quindi, ai Musei Vaticani, ma anche spettacolo, e perché non un brindisi nel Cortile della Pigna per un rigenerante momento di evasione. L’aperitivo è prenotabile al momento dell’acquisto online del biglietto di ingresso sul sito ufficiale del Musei.