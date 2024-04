Gallagher a Panama, visita al centro accoglienza dei migranti nel Darién

Il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati nel Paese che collega Centro e Sud America dall'1 al 4 aprile per il centenario dei rapporti diplomatici con la Santa Sede. Nel programma, l'incontro con le autorità politiche e la Messa nella cattedrale della Capitale con la comunità cattolica

Vatican News

Si trova in questi giorni in viaggio a Panama monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, per celebrare il centenario dei Rapporti diplomatici con la Santa Sede . Su invito del ministro degli Affari Esteri del Paese, Janaina Tewaney Mencomo, l'arcivescovo si è recato nel Paese che collega il Centro e il Sud America lo scorso 1º aprile e resterà fino a domani, giovedì 4 aprile.

Gallagher nel Centro accoglienza dei migranti di Lajas Blancas, a Panama

La visita al Centro migranti di Lajas Blancas

Nel suo primo giorno di viaggio - informa l'account su X della Segreteria di Stato @TerzaLoggia, Gallagher, accompagnato dal ministro degli Esteri, si è recato nel Darién, dove si estende la foresta al confine con la Colombia e Panamà, divenuta percorso chiave per tutti i migranti diretti in Usa dal Sud America attraverso l'America Centrale e il Messico. Una giungla pericolosa che ha visto la morte di migliaia di uomini, donne e bambini. I sopravvissuti vengono ospitati e assistiti nel Centro di accoglienza di Lajas Blancas; a loro si era rivolto Papa Francesco lo scorso 21 marzo con un commovente messaggio. E proprio a Lajas Blancas si è recato monsignor Gallagher che ha visitato il Centro e ha poi incontrato gli operatori pastorali del Vicariato Apostolico e le autorità del Senafront, il Servizio nazionale di Frontiera.

In Evidenza 21/03/2024 Il Papa ai migranti nella foresta del Darién: vorrei essere con voi ora… Francesco scrive a un gruppo di donne e uomini nel Centro di Accoglienza temporanea a Lajas Blancas (Panama): “Non dimenticate la vostra dignità umana, non abbiate paura di ...

Incontro con le autorità e con la comunità cattolica

Oggi, 3 aprile, nel programma di viaggio del segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati è previsto invece il colloquio con il presidente della Repubblica, Laurentino Cortizo Cohen, seguito da quello con il ministro Mencomo. Poi una Lectio Magistralis presso l'Università Cattolica Santa Maria La Antigua. Domani, 4 aprile, si terrà l'incontro di Gallagher con la comunità cattolica panamense. Ultimo appuntamento sarà la celebrazione nella cattedrale della capitale Panama.

Incontro con gli operatori del Vicariato Apostolico del Darién