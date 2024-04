La Lev al prossimo Salone del Libro di Torino

Quattro incontri, undici ospiti, tre location. Sono questi i numeri della presenza di Libreria Editrice Vaticana (LEV) al prossimo Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma al Lingotto dal 9 al 13 maggio.

"Al prossimo Salone di Torino portiamo libri e autori che incarnano con freschezza e lucidità alcuni dei temi e delle attenzioni proprie di Francesco" dichiara Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale di LEV.

Omaggio a Dorothy Day

Un «Omaggio a Dorothy Day», autrice dell’autobiografia Ho trovato Dio attraverso i suoi poveri, con la prefazione di Papa Francesco, si svolgerà giovedì 9 maggio quando discutere della giornalista, scrittrice e attivista americana saranno il critico letterario Goffredo Fofi e il vescovo di Asti Marco Prastaro. "Papa Bergoglio - sottolinea Fazzini - ha definito Dorothy Day 'una grande americana', capace di unire una spiritualità fortissima ad una precisa e ardente visione sociale".

Con gli occhi di Pilato

Sabato 11 maggio invece Eric-Emmanuel Schmitt presenterà il suo romanzo Il Vangelo secondo Pilato, pubblicato in coedizione da edizioni e/o e LEV, in un dialogo con Armando Buonaiuto, curatore di Torino Spiritualità. Dopo La sfida di Gerusalemme, nel quale Schmitt aveva raccontato il suo viaggio nei luoghi di Gesù, lo scrittore francese torna con una nuova edizione del suo romanzo sulla persona di Gesù visto anche con gli occhi del famoso procuratore romano che lo mise a morte. "Eric-Emmanuel Schmitt - rileva il responsabile editoriale LEV - testimonia come un grande scrittore sia capace di ripresentare la figura di Gesù e la vicenda della sua morte e resurrezione accendendo l’immaginazione del lettore".

Il tesoro delle Scritture

La mattina di domenica 12 maggio sarà la volta di Timothy Radcliffe e Łukasz Popko, autori di Domande di Dio, domande a Dio. In dialogo con la Bibbia, che interloquiranno con il giornalista Marco Bardazzi sul senso del domandare nella Sacra Scrittura. Di Radcliffe è in libreria anche il nuovo «Ascoltatelo!». Per una spiritualità sinodale, che raccoglie tutti gli interventi del celebre predicatore domenicano durante il recente Sinodo sulla sinodalità, svoltosi nell'ottobre scorso in Vaticano. "Radcliffe e Popko", dichiara ancora Lorenzo Fazzini, "con un libro denso di sapienza, ci illuminano su quel tesoro inesauribile che è la Bibbia".

Cattolici che si opposero al nazismo

Infine, lunedì 13 maggio il giornalista Francesco Comina presenterà la sua inchiesta La lama e la croce. Storie di cattolici che si opposero a Hitler insieme a Salvatore Cannavò, giornalista del Fatto Quotidiano. "Francesco Comina", osserva Fazzini, "ci presenta alcune figure di cattolici obiettori al nazismo, uno dei quali, Franz Jägerstätter, venne definito da Francesco una figura straordinaria”.

Due gli eventi LEV nel programma del Salone OFF: sabato 11 maggio alle ore 18.00 Timothy Radcliffe e Łukasz Popko parleranno di Domande di Dio, domande a Dio all’Arsenale della pace in dialogo con i giovani del Sermig, mentre la sera di lunedì 13 maggio Francesco Comina e lo storico Luca Rolandi si confronteranno su «Quei cattolici che sfidarono Hitler» a partire dal libro La lama e la croce.