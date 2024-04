Hebdomada Papae, il Gr in latino del 20 aprile

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: Guerra in Ucraina e in Terra Santa, appello del Papa per la liberazione dei prigionieri. Francesco ai più piccoli: vi aspetto a Roma per la Giornata mondiale dei bambini. A settembre viaggio apostolico del Papa in Asia e in Oceania

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die vicésimo mensis Aprílis anno bismillésimo vicésimo quarto

De bello in Ucraína ac Terra Sancta: Póntifex óbsecrat ut captívi liberéntur.

Párvulis dicit Póntifex: Romae Die Mundiáli parvulórum vos exspécto.

Mense Septémbri Pontíficis iter suscipiétur in Oceániam.

In Generáli Audiéntia, post catechésim, Francíscus Papa Terrae Sanctae et Ucraínae memorávit gentes qui omne tormentórum genus damnávit. Eándem catechésim temperántiae virtúti dicavit. Refert Alexánder De Carolis.

Pontíficis mens animúsque in Terra Sancta versátur aeque in “vexáta” Ucraína. Póstulat item Póntifex ut captívi proeliórum liberéntur, qui “foedíssimum” et “inhumánum” iúdicat captivórum cruciátum. Torménta et cruciátus – addit Francíscus – “hóminis dignitátem” vúlnerant. Per catechésim Póntifex hortátur ut de quarta cardináli virtúte cogitétur, quae est temperántia. Haec est aequae mensúrae virtus, asséverat Francíscus: “Qui ánimi ímpetu aut nímio ardóre usque agunt infídi tandem reperiúntur”. “In terrárum orbe ubi tot hómines quod censent se effári gloriántur, témperans quidem homo – éxplicat Póntifex - de re cogitáre mavult, de qua est dictúrus”.



Regína Caeli recitáta, omnes púeros puellásque terrárum orbis invitávit Póntifex, ut Romae exspectatíssimum evéntum participárent: primum scílicet Diem Mundiálem puerórum. Refert Márius Galgano.

Regína Caeli recitáta, Francíscus Papa postulávit ut adstántes precatióne iter comitaréntur ad Primum Diem Mundiálem puerórum, die vicésimo quinto sextóque mensis Máii Romae celebrándum. Opus est – dixit Póntifex – parvulórum desidério “melióris terrárum orbis habéndi”. Adhortátus est ínsuper Póntifex ad orándum pro párvulis, qui in Ucraína, Palaestína, Ísrael aliísque terrae locis propter bellum patiúntur. Sollicitúdinem quoque maerorémque osténdit Francíscus, proptérea quod Iránia Ísrael percússit, ipséque quaesívit ut “cúilibet áctui interdicerétur, violéntiae sériem productúro, ex perículo Médium Oriéntem ad bellum ducéndi vel máius. Precatiónis témpore quae est Regína Caeli, Póntifex est omnes hortátus ut laetítiam occúrsus cum Christo transmítterent.

Francíscus Papa Indonésiam, Pápuam Novam Guinéam, Timóriam Orientalem et Singapúram a die áltero ad diem tértium décimum mensis Septémbris invíset. Quod patefécit Sedis diurnariórum Vaticánae moderátor, Matthǽus Bruni, qui item dixit itíneris rerum gestandárum índicem próxime iri evulgátum.

Die sexto décimo mensis Aprílis, in Domo Sanctae Marthae, in urbe Vaticána finis est impósitus Consílio Cardinálium. Óperum témpore – ut ex Sede diurnariórum Vaticána innótuit – de bellórum exítio váriis in terrárum orbis locis, de Sýnodi provocatiónibus ac de complénda Constitutióne apostólica “Praedicáte Evangélium” in dioecesánis Cúriis sermo est factus.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

20 aprile 2024

Guerra in Ucraina e in Terra Santa, appello del Papa per la liberazione dei prigionieri

Francesco ai più piccoli: vi aspetto a Roma per la Giornata mondiale dei bambini

A settembre viaggio apostolico del Papa in Asia e in Oceania

All’udienza generale, dopo la catechesi, Papa Francesco ha ricordato le popolazioni di Terra Santa e Ucraina e ha condannato ogni forma di tortura. Il Pontefice ha dedicato la catechesi alla virtù della temperanza. Il servizio di Alessandro De Carolis:

Il pensiero del Papa è rivolto alla Terra Santa e alla “martoriata” Ucraina. Il Pontefice chiede la liberazione dei detenuti nei conflitti e definisce “bruttissima" e "disumana" la tortura dei prigionieri. Le torture, aggiunge Francesco, “feriscono la dignità della persona”. Nella catechesi il Papa esorta a riflettere sulla quarta virtù cardinale: la temperanza. Questa, sottolinea, il Pontefice, è la virtù della giusta misura: “le persone che agiscono mosse sempre dall’impeto o dall’esuberanza alla fine sono inaffidabili”. “In un mondo dove tanta gente si vanta di dire quello che pensa, la persona temperante – spiega il Papa - preferisce invece pensare quello che dice”.

Al termine del Regina Caeli, il Papa ha invitato tutti i bambini e le bambine del mondo a partecipare a Roma ad un evento molto atteso: la prima Giornata Mondiale dei bambini. Il servizio di Mario Galgano:

Dopo la preghiera del Regina Caeli, Francesco ha chiesto di accompagnare con la preghiera il cammino verso la Prima Giornata dei Bambini che si terrà a Roma i prossimi 25 e 26 maggio. C’è bisogno, ha detto il Papa, del desiderio dei bambini “di un mondo migliore”. Il Pontefice ha poi esortato a pregare per i bambini che soffrono a causa della guerra in Ucraina, in Palestina, in Israele e in altre parti del mondo. Francesco ha anche espresso dolore e preoccupazione per gli attacchi dell'Iran a Israele e ha chiesto di “fermare ogni azione che possa alimentare una spirale di violenza, col rischio di trascinare il Medio Oriente in un conflitto bellico ancora più grande”. Al Regina Caeli il Papa ha esortato tutti a trasmettere la gioia dell’incontro con Cristo.

Papa Francesco si recherà in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore dal 2 al 13 settembre. Lo ha dichiarato il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, aggiungendo che il programma del viaggio apostolico sarà pubblicato prossimamente.

Si è chiuso il 16 aprile, a Casa Santa Marta, in Vaticano, l’incontro del Consiglio di Cardinali. Durante i lavori - rende noto la Sala Stampa Vaticana - si è parlato anche del dramma della guerra in varie regioni del mondo, delle sfide del Sinodo e della implementazione della Costituzione Apostolica “Praedicate evangelium” nelle Curie diocesane.

