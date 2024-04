Notiziario in latino

Hebdomada Papae, il Gr in latino del 13 aprile

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario, il Papa: è guerra dappertutto. Chiediamo pace per Ucraina, Terra Santa e Myanmar. "Dignitas infinita", ecco l’elenco delle “gravi violazioni” della dignità umana. Francesco: la virtù della fortezza ci fa reagire e gridare “no” al male che c'è nel mondo

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo tértio mensis Aprílis anno bismillésimo vicésimo quarto (TÍTULI)

Pontíficis senténtia: ubíque bellum géritur. Sit pax in Ucraína, Terra Sancta, et Myanmar.

Praesto est index humánae dignitátis “gráviter violátae”.

Francíscus asséverat: fortitúdinis virtus éfficit ut nos terrárum orbis malis obsistámus illud “non” clamántes. Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Márius Galgano. (NOTÍTIAE)

Francíscus Papa Audiéntiae Generális sub finem in Petriáno Foro die Mercúrii suas cogitatiónes “frátribus sororibúsque” convértit, “complúra patiéntibus” propter hodiérnas dimicatiónes ac proelia: “ne eos obliviscámur”. Refert Olga Sakun. Itálico sermóne salútans, scriptum depónens et ad frequéntes fidéles in Foro Petriáno se convértens, vento flante, Póntifex sua verba iteráre studet: “Mea cogitátio dirígitur ad funestátam Ucraínam et Palaestínam et Ísrael”. “Ubíque bellum géritur”, atque, pósito scripto, addit: “Ne obliviscámur Myánmar”, Ásiae Natiónem quam anno bismillésimo séptimo décimo Francíscus invísit, quae usque adest in eius precatiónibus hortationibúsque, ob óculos potíssimum hábita gente Rohingya, quae minor pars est muslímae religiónis eáque despécta ac sepósita.



Documéntum Dicastérii pro Doctrína Fídei, cuius títulus “Dígnitas infiníta”, ad opus perficiéndum quinque annos sibi postulávit atque papále magistérium postrémi decénnii secum fert: a bello ad paupertátem, a vi in migrántes, in féminas, ab abórtu ad maternitátem substitútam, ad euthanásiam, a géneris identitáte tractánda ad digitálem vim. Amadéus Lomonaco lóquitur. Quaedam nova hoc in scripto continéntur, quae áttinent ad magni pónderis documénta recéntis pontifícii magistérii eáque cum bioéthicis rebus coniungúntur. Prióribus in tribus pártibus declaratiónis princípia potióra afferúntur. Ambiguitátem collústrat documéntum illórum qui asséverant ac sátius habent Verba “dignitátem personálem” quam “dignitátem humánam”, quandóquidem persónam putant dumtáxat, “quae cogitáre valet”.

Declarátio ígitur índicem éxhibet “quarúndam grávium dignitátis humánae violatiónum”, sed étiam ómnia quae persónae humánae integritátem commínuunt, sicut amputatiónes, torménta cum córporis tum mentis, coactiónes animórum”. (NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Fortitúdinis virtúti, “quae ad superándos metus, angóres ac vitae probatiónes nos ádiuvat”, suam catechésim in Generáli Audiéntia Mercúrii die dicávit Francíscus. Páucis exáctis diébus a cardinále Ángelo De Donatis paenitentiário maióre nomináto, qui ab anno bismillésimo séptimo décimo cardinális Romae Vicárii gessit munus, Francíscus Papa suis próximis cooperatóribus edíxit, “propter cardinális vicárii múneris pondus”, témporis áliquid se sumptúrum “ut eum discérnere posset qui tale offícium probe obíre valéret”. Necessariórum legátio illórum, qui die séptimo mensis Octóbris ab Hamas sunt capti, die Lunae a Francísco Papa horam círciter recépta est.

Nihil ámplius dicéndum putámus, nova próxima hebdómada habébitis.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

13 aprile 2024 (TITOLI)

Il Papa: è guerra dappertutto. Chiediamo pace per Ucraina, Terra Santa e Myanmar

“Dignitas infinita”, ecco l’elenco delle “gravi violazioni” della dignità umana

Francesco: la virtù della fortezza ci fa reagire e gridare “no” al male che c'è nel mondo Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina. (SERVIZI)

Papa Francesco, a fine udienza generale di mercoledì scorso in Piazza San Pietro, rivolge un pensiero ai "fratelli e sorelle" che "soffrono tanto" a causa dei conflitti: "Non dimentichiamoli". Il servizio di Olga Sakun. Al momento dei saluti in lingua italiana, distaccandosi dal testo scritto e rivolgendosi alle migliaia di fedeli in Piazza San Pietro, con il sottofondo del rumore del vento, il Papa scandisce il suo appello: “Il mio pensiero va alla martoriata Ucraina e alla Palestina e Israele.” “La guerra è dappertutto”, afferma e, ancora a braccio, aggiunge: “Non dimentichiamo il Myanmar”, il Paese asiatico visitato nel novembre 2017 e da sempre incluso nelle sue preghiere e nei suoi appelli, con speciale riferimento alla popolazione Rohingya, minoranza musulmana discriminata ed emarginata. Il documento del Dicastero per la Dottrina della Fede “Dignitas infinita” ha richiesto cinque anni di lavoro e include il magistero papale dell’ultimo decennio: dalla guerra alla povertà, dalla violenza sui migranti a quella sulle donne, dall’aborto alla maternità surrogata all’eutanasia, dalla teoria del gender alla violenza digitale. Ce ne parla Amedeo Lomonaco. La principale novità del documento è l’inclusione di alcuni temi portanti del recente magistero pontificio che affiancano quelli bioetici. Nelle prime tre parti della dichiarazione sono richiamati i principi fondamentali. Il documento mette in luce l’equivoco rappresentato dalla posizione di coloro che all’espressione “dignità umana” preferiscono “dignità personale”, perché intendono come persona solo “un essere capace di ragionare”. La dichiarazione presenta un elenco di “alcune gravi violazioni della dignità umana”, ma anche “tutto ciò che viola l’integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, le costrizioni psicologiche”. (NOTIZIE)

Alla virtù cardinale della fortezza "che ci aiuta a superare paure, angosce e prove della vita", Francesco ha dedicato la sua catechesi all'udienza generale di mercoledì. A pochi giorni dalla nomina a penitenziere maggiore del cardinale Angelo De Donatis, vicario della diocesi di Roma dal 2017, Papa Francesco ha comunicato "per la delicatezza dell'incarico di cardinale vicario" ai suoi stretti collaboratori, che si prenderà del tempo "per operare un sano discernimento sulla figura di chi ricoprirà tale ruolo". Una delegazione di parenti di persone sequestrate da Hamas il 7 ottobre è stata ricevuta lunedì da Francesco per circa un'ora. È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.