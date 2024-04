Al via la rassegna cinematografica gratuita verso il Giubileo

L’iniziativa, intitolata “Volti e contro-volti della Speranza”, è curata dalla prima sezione del Dicastero per l’Evangelizzazione e propone 14 proiezioni, da domani al 21 aprile, tra film classici e opere più recenti, che vedranno di volta in volta interventi in sala di registi ed esperti

Vatican News

Ci sono storie del grande schermo, attuali o immortali, che possono schiudere orizzonti interiori, far riflettere, predisporre al tema portante del prossimo Giubileo imperniato sulla speranza. E si intitola “Volti e contro-volti della Speranza” la rassegna cinematografica pensata dalla prima sezione del Dicastero per l’Evangelizzazione per questi mesi che preludono all’Anno Santo 2025.

Dibattiti in sala

Da domani, 14 aprile, al 21 sarà il Cinema delle Provincie a Roma a ospitare le 14 proiezioni in programma, un itinerario che si snoda tra film cult del cinema italiano, pellicole attuali e altri titoli usciti nelle sale negli scorsi anni. A proporre spunti di dibattito in sala saranno di volta in volta registi, giornalisti, critici ed esperti di cinema. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti e non saranno necessari biglietti per prendere parte ai vari appuntamenti.

De Sica, Scorsese e altri maestri

La rassegna si apre domani sera alle 21 con il film del ’45, La porta del cielo, di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini. Si tratta di una versione restaurata e a parlarne interverrà il curatore del restauro, monsignor Dario Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze. Il programma prevede in alcuni casi una doppia proiezione giornaliera, una al pomeriggio alle 17 e quindi quella serale alle 21. Tra i titoli da segnalare anche Silence di Martin Scorsese e Perfect Days di Wim Wenders, tuttora nelle sale. Le informazioni sulle proiezioni sono disponibili sul sito iubilaeum2024.va