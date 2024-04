I giovani tornano in piazza San Pietro a 40 anni dal primo raduno con Giovanni Paolo II

Per ricordare lo storico incontro del 14 aprile del 1984, il Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo, con il patrocinio del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e della Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, invita, sabato 13 e domenica 14 aprile, ad alcuni appuntamenti dedicati al ricordo e all’attualità dell’evento che ha dato inizio alle GMG

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

A Roma, due giornate per celebrare i quarant'anni dal primo raduno dei giovani in piazza San Pietro, convocato da Giovanni Paolo II il 14 aprile del 1984. Dedicate al ricordo e all’attualità di quello che è stato il seme delle Giornate Mondiali della Gioventù, sono state organizzate dal Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo (CSL) con il patrocinio del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e della Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù. Il programma prevede sabato 13 aprile, alle ore 18, una processione con la Croce dei Giovani - da Piazza San Pietro al Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo, in via Padre Pancrazio Pfeiffer, 24 -, cui seguiranno, una Messa, alle ore 19, che sarà celebrata dal cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, e una veglia di preghiera e di adorazione della Croce. Domenica, 14 aprile, alle ore 18.15, al Centro San Lorenzo, si svolgeranno una Messa, presieduta dal cardinale Lazarus You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il Clero, e un momento di testimonianze.

Verso la GMG di Seoul

Leggi Anche 22/01/2024 Papa Francesco ai giovani: non perdete mai la connessione con Gesù Pubblicato oggi, 22 gennaio, dal quotidiano La Stampa il testo integrale della lettera del Pontefice a ragazzi e ragazze “La password della gioia” in cui presenta una nuova ...

La presenza dei cardinali de Mendonça e You Heung-sik alle due giornate vuole simbolicamente creare un ponte tra l’ultima GMG di Lisbona 2023 e la prossima GMG di Seoul 2027, spiega un comunicato del Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo che, in vista dell’Anno Santo 2025, incoraggia i giovani a ripartire, con la preghiera e la fraternità, dall’annuncio cristiano come speranza per tutti. I ragazzi del Centro ricordano, a tal proposito, l’invito che Papa Francesco rivolge ai giovani, esortandoli a ripartire “dall’annuncio che sta a fondamento della speranza per noi e per l’intera umanità: “Cristo vive!”, nel Messaggio pubblicato lo scorso 25 marzo, nel 5° anniversario della Esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivit, guardando all’“attuale contesto internazionale… segnato da tanti conflitti, da tante sofferenze” in cui molti si sentono scoraggiati.

La Messa di Pasqua del 22 aprile 1984 durante la quale Giovanni Paolo II consegnò la Croce ai giovani

Il primo incontro mondiale dei giovani

Il 14 aprile del 1984, data dello storico incontro giovanile, era stato pensato come Giubileo internazionale della gioventù, nell’ambito dell’Anno Santo della Redenzione, nel 1950.mo anniversario della Risurrezione di Gesù, indetto da Giovanni Paolo II e tenutosi dal 25 marzo 1983 al 22 aprile 1984. In quell'occasione 300.mila giovani provenienti da tutto il mondo giunsero a Roma, ospitati da circa 6.mila famiglie romane. Il giorno dopo il Papa Wojtyla concluse il Giubileo dei Giovani durante l'Angelus della Domenica delle Palme e a Pasqua, il 22 aprile, consegnò una croce di legno ai giovani per simboleggiare "l'amore del Signore Gesù per l'umanità e come annuncio che solo in Cristo morto e risorto c'è salvezza e redenzione", dando appuntamento ai ragazzi giovani per la Domenica delle Palme dell'anno successivo, proclamato dall'Onu Anno internazionale della gioventù. Da allora, la “Croce dei Giovani” è diventata simbolo delle successive Giornate Mondiali della Gioventù. Dal 2003, alla Croce si è unita un'icona della Salus Populi Romani, anche questa donata da Giovanni Paolo II. I due simboli sono custoditi nel Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo e sono portati in pellegrinaggio nelle diocesi cattoliche di tutto il mondo in vista delle Giornate Mondiali della Gioventù internazionali.