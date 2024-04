Gallagher conclude il viaggio in Vietnam: messaggio di vicinanza del Papa ai cattolici

Il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati ha terminato la sua trasferta nel Paese del Sud-Est asiatico, iniziata il 9 aprile. L'arcivescovo ha incontrato le autorità civili e visitato le tre province ecclesiastiche di Hanoi e con i vescovi vietnamiti ha parlato dell’Accordo sullo statuto del rappresentante pontificio residente e della situazione della Chiesa

È terminato ieri, domenica 14 aprile, il viaggio in Vietnam del segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali, monsignor Paul Richard Gallagher, partito lo scorso martedì 9 nel Paese del sud-est asiatico per incontrare le autorità politiche ed ecclesiastiche locali e manifestare la vicinanza del Papa alla comunità cattolica. Proprio il messaggio della "sollecitudine del Santo Padre per la Chiesa vietnamita" ha concluso la celebrazione di Gallagher nella cattedrale "Phu Cam" di Hue, come riferito dall'account X della Segreteria di Stato, @TerzaLoggia, in cui si legge che l'arcivescovo ha affidato i fedeli cattolici vietnamiti alla protezione della Madonna di La Vang.

Incontro con autorità civili e vescovi

Sempre @TerzaLoggia informa che il presule ha incontrato in questi giorni le autorità civili e visitato le tre province ecclesiastiche di Hanoi, Hue ed Ho Chi Minh City. Poi ha parlato con i vescovi vietnamiti dell’accordo sullo statuto del rappresentante pontificio residente, intesa storica nelle relazioni tra Vietnam e Santa Sede siglata nel dicembre 2023, e della situazione della Chiesa locale in un Paese multireligioso che conta 27 milioni di credenti, pari al 27% della popolazione, dove la comunità cattolica registra una forte crescita di oltre 7,2 milioni di fedeli.

Il colloquio col premier

Nei giorni precedenti monsignor Gallagher aveva incontrato ad Hanoi alcuni esponenti del governo vietnamita, tra cui il premier Phạm Minh Chính, il ministro degli Esteri Bùi Thanh Sơn e il ministro degli Interni, la signora Phạm Thị Thanh Trà. Con il premier sono state ribadite le relazioni positive tra Vietnam e Santa Sede ed espressa soddisfazione per i buoni rapporti bilaterali auspicando che si possa svolgere presto la prossima riunione, l’undicesima, del Gruppo di lavoro congiunto Vietnam-Santa Sede. Durante i colloqui si è parlato anche di una possibile visita di Papa Francesco nel Paese.