Padre Pio, dal 29 aprile pubbliche dieci foto autentiche e inedite

Christopher Wells - Città del Vaticano



La Saint Pio Foundation, fondazione intolata a padre Pio, con il patrocinio del Dicastero per la Comunicazione e il Dicastero per la Cultura e l'Educazione, pubblicherà dieci foto autentiche e inedite del santo di Pietrelcina. L'evento, dal titolo “Fotografie di San Pio – Memorie di un Santo”, segnerà il 25° anniversario della beatificazione del cappuccino e anche il decimo anniversario della Fondazione San Pio, organizzazione benefica senza scopo di lucro che promuove la conoscenza e la devozione ad uno dei santi contemporanei più venerati dai fedeli di tutto il mondo.

Promuovere la devozione a San Pio

Un comunicato della Fondazione informa che le fotografie di San Pio, anche inedite, sono state selezionate personalmente dal fondatore e Ceo della Saint Pio Foundation, Luciano Lamonarca, anche tenore, in collaborazione con il fotografo personale di Padre Pio, Elia Stelluto. Entrambi saranno presenti ad una conferenza stampa, lunedì 29 aprile, alle 12, presso la Filmoteca vaticana insieme a monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, e Andrea Tornielli, direttore editoriale dei media vaticani.

Le immagini ad alta risoluzione saranno messe a disposizione gratuitamente dallo stesso giorno, tramite un sito web dedicato www.therealsaintpio.org, a istituzioni, fedeli, gruppi e singoli cattolici cattolici al fine di “promuovere la devozione a San Pio”. Non potranno, tuttavia, essere utilizzate per la realizzazione di progetti commerciali.

Un dono per milioni di devoti

“In un anno importante in cui celebriamo il 25.mo anniversario della beatificazione di San Pio, e il decimo anniversario della costituzione della Fondazione San Pio – ha affermato Lamonarca – abbiamo voluto rimarcare questi importanti traguardi facendo dono ai milioni di devoti e fedeli di San Pio sotto forma di queste immagini autentiche del loro amato santo, che desiderano portare nelle loro case, chiese e negozi e affidare a Lui se stessi e la propria vita”. “Attraverso la promozione del suo carisma - aggiunge - riconosciamo umilmente San Pio per le sue benedizioni e protezione in tutti questi anni”.

Dal canto suo, il signor Stelluto spiega: “In tutti questi anni ho sempre messo a disposizione di chi me lo ha chiesto le foto di San Pio in mio possesso, per poter incrementare la devozione". Le fotografie scelte per il progetto con la Fondazione San Pio, ha affermato, sono "un dono che faccio affinché la comunità cattolica possa beneficiare di questo atto d'amore, certo di fare qualcosa che piacerà particolarmente a San Pio".