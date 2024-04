Dottrina della Fede, l'8 aprile un documento sulla dignità umana

La dichiarazione "Dignitas infinita" sarà pubblicata lunedì prossimo e presentata lo stesso giorno in Sala Stampa vaticana dal cardinale Fernández, prefetto del Dicastero, dal segretario monsignor Armando Matteo e dalla professoressa Paola Scarcella

Vatican News

"Dignitas infinita", questo il titolo della dichiarazione sul tema della dignità umana redatta dal Dicastero per la Dottrina della Fede che sarà pubblicata il prossimo 8 aprile.

Il documento sarà presentato lo stesso giorno, alle 12, in una conferenza presso la Sala Stampa della Santa Sede, dal cardinale prefetto Víctor Manuel Fernández, da monsignor Armando Matteo, segretario per la Sezione Dottrinale del Dicastero, dalla professoressa Paola Scarcella, docente presso l’Università Tor Vergata e l’Università Lumsa di Roma, responsabile per la Catechesi alle persone con disabilità della Comunità di Sant’Egidio.

La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican News, collegandosi al sito. È possibile accedere ai canali di traduzione simultanea e ascoltare la conferenza stampa in italiano, inglese e spagnolo.

Da novembre 2023 il Dicastero per la Dottrina della Fede guidato dal cardinale Fernández ha diffuso diversi documenti in risposta ai quesiti di vescovi o cardinali su diverse tematiche: la possibilità per le persone transessuali di ricevere il Battesimo, come pure i bambini delle coppie omosessuali anche se nati da utero in affitto; il divieto per i cattolici di iscriversi alla Massoneria; la collocazione delle ceneri dei defunti; l’incoraggiamento alle madri single ad accedere ai Sacramenti. Il 18 dicembre lo stesso Dicastero ha pubblicato il documento dottrinale Fiducia Supplicans, il quale apre alla possibilità di benedire coppie "irregolari" ma al di fuori di qualsiasi ritualizzazione e imitazione delle nozze.