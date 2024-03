In Vaticano incontro tra Curia romana e vescovi tedeschi: "Clima costruttivo"

Comunicato congiunto della Santa Sede e della Conferenza Episcopale tedesca: prosegue il dialogo iniziato nel 2022. Discusse questioni teologiche aperte e sollevate nei documenti del Cammino sinodale della Chiesa in Germania, individuando differenze e convergenze. Prossimo incontro prima dell’estate

In Vaticano si sono incontrati ieri, 22 marzo, rappresentanti della Curia romana e della Conferenza Episcopale tedesca (CET), per continuare il dialogo iniziato durante la vsita ad limina dei vescovi tedeschi nel novembre 2022 e proseguito con un primo scambio il 26 luglio 2023. Come informa un comunicato congiunto di Santa Sede e CET, la riunione di ieri, durata l'intera giornata, si è svolta in un clima positivo e costruttivo: "Sono state discusse alcune questioni teologiche aperte e sollevate nei documenti del Cammino sinodale della Chiesa in Germania. Ciò ha permesso di individuare differenze e convergenze, secondo il metodo adottato nella Relazione finale di sintesi del Sinodo della Chiesa universale dell’ottobre 2023".

Prossimo incontro prima dell’estate

Leggi Anche 19/02/2024 Il Vaticano chiede ai vescovi tedeschi di fermare il progetto di un Comitato sinodale In questi giorni la Conferenza episcopale della Germania in plenaria avrebbe dovuto approvare gli Statuti di tale organismo teso a organizzare un Consiglio formato da vescovi e ...

È stato concordato uno scambio regolare tra i rappresentanti della Conferenza Episcopale tedesca e la Santa Sede sull'ulteriore lavoro del Cammino sinodale e del Comitato sinodale, riferisce ancora la nota. "I vescovi tedeschi hanno chiarito che tale lavoro cercherà di individuare le forme concrete di esercizio della Sinodalità nella Chiesa in Germania, in conformità con l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II, le disposizioni del Diritto Canonico e i frutti del Sinodo della Chiesa universale, sottoponendole poi all’approvazione della Santa Sede". Le parti hanno stabilito di tenere un prossimo incontro prima dell’estate 2024.

Le parti presenti

Per la Curia Romana erano presenti i cardinali Victor Fernandéz, Kurt Koch e Pietro Parolin, Robert F. Prevost e Arthur Roche e l‘arcivescovo Filippo Iannone.

Per l'episcopato tedesco sono intervenuti i vescovi Georg Bätzing, Stephan Ackermann, Michael Gerber, Peter Kohlgraf, Bertram Meier, Franz-Josef Overbeck, rispettivamente presidente della Conferenza Episcopale tedesca e Presidenti delle Commissioni Episcopali per la Liturgia, per le Vocazioni e i Servizi Ecclesiali, per la Pastorale, per la Chiesa Universale, per la Fede, nonché la Segretaria generale, dottoressa Beate Gilles, e il portavoce della Conferenza Episcopale, Matthias Kopp.