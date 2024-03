Piazza San Pietro e la Basilica, un giardino multicolore per la Pasqua

Dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano i dettagli sugli allestimenti floreali per la Domenica delle Palme e di Risurrezione. Le composizioni in arrivo da Sanremo e dall’Olanda decoreranno il sagrato, le palme arriveranno dall’Umbria. Le maestranze vaticane collaboreranno con gli esperti della Slovenia

Vatican News

Uno scenario di fiori variopinti e piante provenienti dall’Italia e dall’Olanda abbellirà quest’anno piazza San Pietro e la Basilica Vaticana in occasione della Settimana Santa 2024. A informarne sugli allestimenti è il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che, in un comunicato, sottolinea che “durante la Veglia pasquale verranno realizzati degli addobbi floreali grazie anche al contributo dei professori di floristica del Centro di biotecnologie di Naklo in Slovenia” e che, “nella luce e nella gioia del Cristo Risorto, la solennità di Pasqua, domenica 31 marzo, Piazza San Pietro sarà un immenso giardino multicolore, con migliaia di fiori e piante che giungono dall'Olanda. Le decorazioni verranno realizzate grazie al generoso contributo dei fioristi olandesi con la collaborazione delle maestranze del Servizio Giardini e Ambiente della Direzione delle Infrastrutture e Servizi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano”.

Decorazioni floreali, Messa di Pasqua del 9 aprile 2023

Decorazioni floreali per Palme e Settimana Santa



Il comunicato precisa che, In occasione della domenica delle Palme, il 24 marzo, “verranno distribuiti ramoscelli di ulivo forniti dall'Associazione Nazionale Città dell’Olio, Regione Sardegna”, coordinata da Antonio Balenzano, direttore nazionale dell’Associazione mentre la fornitura di “palme fenix”, donate dal cammino neocatecumenale verrà dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice” e che “saranno presenti anche i celebri palmurelli intrecciati, forniti dall'impresa individuale Errico Grazia di Sanremo”. Sarà l'azienda florovivaistica all'ingrosso Flora Olanda di Roma a prestare le “piante di ulivo grandi che verranno collocate in prossimità delle statue dei Santi Pietro e Paolo ai piedi del Sagrato e dell'Obelisco”. La decorazione floreale di Piazza San Pietro verrà realizzata interamente dalle maestranze del Servizio Giardini e Ambiente.