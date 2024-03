Stabili le condizioni dei tre minori giunti da Gaza e ricoverati al Bambino Gesù

Si tratta di 2 bambini, di 8 anni e 1 anno, e di una bambina di 3 anni, assistiti da ieri in vari reparti dell'Ospedale pediatrico. Per i piccoli e i loro accompagnatori attivato da subito il servizio di accoglienza della struttura vaticana

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Le condizioni cliniche dei tre minori arrivati ieri sera in Italia da Gaza e ricoverati a Roma, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nella sede del Gianicolo, sono stazionarie. Si tratta di 2 bambini, di 8 anni e 1 anno, e di una bambina di 3 anni, giunti con i loro accompagnatori. In una nota, il policlinico spiega che il paziente di 8 anni, affetto da paralisi cerebrale infantile post-infettiva, è ricoverato nel reparto di neurologia, mentre gli altri due piccoli stanno ricevendo cure nel reparto di malattie metaboliche: il bambino di un anno, con sospetta sindrome genetica, è portatore di PEG (il sondino per l’alimentazione addominale) e tracheostomia, mentre la bambina di 3 anni si sospetta la sindrome di Gaucher, malattia genetica del metabolismo. Da subito per i bambini e i loro accompagnatori è stato attivato il servizio di accoglienza dell’Ospedale.

I bambini arrivati fino ad ora in Italia

Con i piccoli arrivati ieri sera, sono 9 i minori palestinesi finora presi in carico dalla struttura della Santa Sede. Il primo gruppo di bambini provenienti dalla Striscia di Gaza, gravemente ammalati o feriti durante i bombardamenti e combattimenti, è stato accolto in Italia per ricevere assistenza medica il 29 gennaio scorso. Undici i minori che hanno attraversato la frontiera con l’Egitto e sono stai poi imbarcati in aerei diretti all’aeroporto di Roma Ciampino. Giunti nella capitale, dopo le prime cure al Bambino Gesù, sono stati in seguito trasferiti al Gaslini di Genova, al Rizzoli di Bologna e al Meyer di Firenze. Il 5 febbraio l’arrivo al porto di La Spezia della nave-ospedale militare Vulcano con a bordo un secondo gruppo di bambini feriti e ammalati.

Le due iniziative per far giungere i minori in Italia hanno coinvolto il Ministero degli Esteri italiano, le autorità israeliane, le autorità nazionali palestinesi e quelle egiziane e sono state seguite dal vicario della Custodia di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas. A dare il benvenuto ai piccoli a Roma e La Spezia il ministro degli esteri Antonio Tajani.