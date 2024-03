Inaugurata a Roma una mostra sulle relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Cile

L’esposizione allestita nel salone centrale della Gregoriana potrà essere visitata fino al 22 marzo prossimo. Illustrate la vita amministrativa della Chiesa cattolica in Cile, le missioni e le interlocuzioni pontificie, nonché le particolarità costruttive del Paese

Vatican News

La mostra "In cammino verso il Giubileo: testimonianze del rapporto tra Cile e Santa Sede nel tempo" è stata inaugurata lo scorso 5 marzo nell'Aula Magna della Pontificia Università Gregoriana a Roma, dove sarà aperta al pubblico fino al 22 marzo prossimo. Si tratta di un'iniziativa congiunta dell'Ambasciata della Repubblica del Cile presso la Santa Sede e della Scuola di Architettura e Design e dell'Istituto di Storia della Pontificia Università Cattolica di Valparaiso (PUCV).

Un momento degli interventi alla cerimonia di inaugurazione della mostra

La mostra

Allestita nella sala centrale della Pontificia Università Gregoriana, la mostra "offre uno sguardo dettagliato e approfondito sui due secoli di relazioni tra la Santa Sede e il Cile", spiega una nota, e "rappresenta un ponte culturale e spirituale tra due entità storiche profondamente radicate nell'identità dei rispettivi popoli". L'installazione è composta da moduli sospesi che illustrano la vasta geografia del Cile, dall'Oceano Pacifico alla Cordigliera delle Ande. Viene illustrata anche la vita amministrativa della Chiesa cattolica, dei momenti chiave dei dialoghi tra la Santa Sede e il Cile e sono presenti dei modelli tridimensionali di alcune tra le chiese più rappresentative.



Testimonianza di "legami intangibili"

All'inaugurazione è intervenuto Roberto Regoli, direttore del Dipartimento di Storia della Chiesa dell'Università Gregoriana, che ha sottolineato l'importanza di questa mostra come testimonianza tangibile dei legami spirituali e culturali che uniscono la Santa Sede e il Cile nel corso dei secoli. Inoltre l'ambasciatore del Cile presso la Santa Sede, Patricia Araya, ha espresso gratitudine per l'opportunità di collaborare a questo progetto, che rafforza i legami tra le due nazioni e mette in evidenza il ruolo cruciale della Chiesa cattolica nella storia e nella società cilena.



Il cardinale Robert Prevost, prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, ha definito una “magnifica idea” quella dell’Università di Valparaiso di presentare e far conoscere - nel cammino verso l'Anno Santo - il ricco patrimonio artistico e architettonico portato direttamente dall'America Latina". Da parte sua il rettore della Pontificia Università Cattolica di Valparaíso, Nelson Vásquez Lara, ha sottolineato il ruolo significativo dell’esposizione in vista del centenario della PUCV, evidenziando il valore della condivisione del ricco patrimonio culturale e accademico del Cile con un pubblico internazionale come quello presente nella città di Roma.