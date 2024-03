Hebdomada Papae, il Gr in latino del 23 marzo

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: il Papa all’udienza generale esorta a fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare, per finire la guerra; Francesco ricorda don Diana, il sacerdote ucciso 30 anni fa dalla camorra; Messaggio del Papa per Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

In Generáli Audiéntia íterum ad precándum pro Ucraína ac Terra Sancta est cohortátus Francíscus Papa ipséque étiam atque étiam rogávit ut bello finis imponerétur. Catechésim ínsuper éxplicans de prudéntiae virtúte disséruit. Refert Eugénius Murrali.

Póntifex est hortátus ad precándum pro “géntibus afflíctae Ucraínae ac Terrae Sanctae, scílicet Palaestínae et Israel, quae multum ob nefárium bellum patiúntur”. “Quod bellum semper est ómnium clades”. Idem rogat “ut ómnia suscipiántur ut foedus peragátur, feriátur ac bellum exstinguátur”. Catechésim explánans Francíscus Papa, de prudéntiae virtúte lóquitur. “Quae, una cum iustítia, fortitúdine ac temperántia, cardináles virtútes, quae dicúntur, éfficit, quae non pértinent dumtáxat ad christiános, sed ad thesáurum spectant prístinae sapiéntiae, praesértim Graecórum philosophórum”. “Prudens homo – confirmávit Póntifex – acri est ingénio atque animi mótibus, segnítia, pressúris fallaciísque haud invólvitur”.

Trigínta a reveréndo dómino Diana necáto elápsis annis, Francíscus Papa ad epíscopum Aversánum epístulam misit, offícium mémorans sacerdótis a consociátis latrónibus necáti, ut loca ab impoténtia latrónum expediréntur. Refert Márius Galgano:

“Animósus discípulus” est qui in “exsisténtiae pópuli solitúdinem” descéndit. Sic in epístula reveréndum dóminum Ioséphum Diana signíficat Francíscus, qui die undevicésimo mensis Mártii anno millésimo nongentésimo nonagésimo quarto sua in par oe cia Casális Príncipis est interémptus. Dómini Diana munus mémorans, ut mundus a “iugi malo” liberétur, hortátur Póntifex ut sociétas quaedam efficiátur, “fraternitáti futúrae” quae páteat.

Monet praesértim iúvenes Póntifex ne sínant spe spoliári ipsíque “álium futúrum aevum aedíficent sine mánibus sánguine turpátis, sed probis opéribus”, spiritálem hereditátem colligéntes reveréndi dómini Diana, “pacis artífices futúri”.

Per núntium de Die Mundiáli Precatiónis pro Vocatiónibus, die próximo vicésimo primo mensis Aprílis, Póntifex omnes invítat ut “corpus et cor Evangélii spei tríbuant, in terrárum orbe praegrándibus provocatiónibus signáto”: “minans progréditur tértium mundánum bellum per frágmina”; páuperum turba augéscit atque vastándi perículum adest “terrárum orbis salútem”.

Il Papa all’udienza generale: fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare, per finire la guerra

Francesco ricorda don Diana, il sacerdote ucciso 30 anni fa dalla camorra: si costruisca un mondo libero da ogni prepotenza malavitosa



Messaggio del Papa per Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: diamo corpo e cuore al Vangelo



All’udienza generale Papa Francesco ha rinnovato la richiesta di preghiere per l’Ucraina e la Terra Santa e ha lanciato un appello affinché cessi la guerra. Nella catechesi si è soffermato sulla virtù della prudenza. Il servizio di Eugenio Murrali:



Il Papa ha esortato a pregare per “le popolazioni della martoriata Ucraina e della Terra Santa - la Palestina, Israele - che tanto soffrono l’orrore della guerra”. “La guerra - ha ribadito - è sempre una sconfitta”. Dal Pontefice anche l’invito “a fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare, per finire la guerra”. Nella catechesi Francesco si è soffermato sulla virtù della prudenza. “Essa, insieme a giustizia, fortezza e temperanza forma le virtù cosiddette cardinali, che non sono prerogativa esclusiva dei cristiani, ma appartengono al patrimonio della sapienza antica, in particolare dei filosofi greci”. “La persona prudente - ha sottolineato il Pontefice - è creativa e “non si lascia travolgere dalle emozioni, dalla pigrizia, dalle pressioni, dalle illusioni”.



A trent’anni dall’assassinio di don Peppe Diana, Papa Francesco ha inviato una lettera al vescovo di Aversa ricordando l’impegno del sacerdote ucciso dalla camorra per un mondo libero da ogni prepotenza malavitosa. Il servizio di Mario Galgano:



Un “coraggioso discepolo” che si è calato nel “deserto esistenziale di un popolo”. Così Papa Francesco definisce nella lettera don Giuseppe Diana, ucciso il 19 marzo del 1944 nella sua parrocchia a Casal di Principe. Ricordando l’impegno di don Diana per un mondo libero “dal giogo del male”, il Papa invita a costruire una società capace di aprirsi ad “un avvenire di fraternità”. Il Pontefice esorta in particolare i giovani a non lasciarsi rubare la speranza e a costruire “un futuro diverso con mani non sporche di sangue ma di lavoro onesto”, raccogliendo l’eredità spirituale di don Diana “per divenire artigiani di pace”.

Il Papa, nel messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni del prossimo 21 aprile, invita tutti a “dare corpo e cuore alla speranza del Vangelo in un mondo segnato da sfide epocali”: “l’avanzare minaccioso di una terza guerra mondiale a pezzi”; il costante aumento dei poveri e il pericolo di compromettere “la salute del pianeta”.

