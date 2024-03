Hebdomada Papae, il Gr in latino del 30 marzo

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario: alla Messa crismale il Papa dice ai sacerdoti di non cedere all'ipocrisia clericale, abbiate lacrime che purificano il cuore. Francesco presiede la Domenica delle Palme in Piazza San Pietro e all’Angelus prega per le vittime del “vile attentato terroristico” di Mosca. La Via Crucis al Colosseo, per la prima volta le meditazioni scritte dal Papa

Notitiae Vaticanae Latine redditae

Die tricésima mensis Mártii anni bismillésimi vicésimi quarti

In Missa chrísmatis Papa hortátur sacerdótes, ne cedant clericáli falláci simulatióni: lácrimas habeátis, quae cor mundant.

Domínicae in Palmis de Passióne Dómini celebratióni in Foro Petriáno praesídet Francíscus, qui in Salutatióne Angélica pro víctimis «sórdidi scéleris terróris» Mosquae precátur.

In Via Crucis ad Amphitheátrum Flávium meditatiónes a Sancto Patre primum conscrípta.

In Missa chrísmatis féria quinta in Cena Dómini celebráta Francíscus transfigéntis paeniténtiae effert pulchritúdinem: acérbae lácrimae vitam valent immutáre. Refert Alexánder De Carolis.

"Sine paeniténtia et lácrimis, cor induréscit". Tamen "Sícuti gutta cavat lápidem, ita lácrimae cordis cavant durítiam". Hoc miráculum est "bonae maestítiae, quae ad dulcédinem ducit", éxtulit Papa coram quattuor mílibus fere fidélium, e quibus mille et quingénti sacerdótes, qui in Basílicam Sancti Petri pervenérunt ad Missam chrísmatis fériae quintae in Cena Dómini celebrándam, cui ipse praesédit, adstánte ad altáre Cardinále Vicário Ángelo De Donatis. Francíscus confimávit quod "nos ipsos lugére" vult ex ánimo paenitére et "concédere se via sanctitátis deerravísse", atque adhortátus est, ne clericális fallácis simulatiónis cedátur discrímini.

Domínica vicésima quarta mensis Mártii Papa in Foro Petriáno Domínicae in Palmis de Passióne Dómini celebratióni praesédit. De his lóquitur Rosárius Tronnolone.

In Foro Petriáno Francíscus Missam Domínicae in Palmis de Passióne Dómini praesédit, quae incépit – sicut ex more trádito – intróitus Dómini Hierosólymam commemoratióne. Memóriam Passiónis siléntii et meditatiónis spátium secútum est. Dolor Christi dolóres universórum témporum universíque humáni géneris ampléctitur et humánum genus cum fragilitátibus suis Dómino offértur in Oratióne domínica seu fdélium, quae Litúrgia Verbi conclúsit.

Hoc anno Sanctus Pater Francíscus meditatiónes Viae Crucis ad Amphitheátrum Flávium primum conscrípsit féria sexta in Passióne Dómini hábitae. «Orémus cum Iesu super viam Crucis» meditatiónum fuit arguméntum.

Patiéntia «máxima vitamína» est christifidélis: hoc asseverávit Papa Francíscus in Audiéntia Generáli féria quarta praetérita, de eádem loquens virtúte, quae radicem suam habet amórem, quo Christus dolóribus respondet.

Francíscus núntium ad púeros puellásque univérsi terrárum orbis vertit, quinto occurrénte anniversário ab Adhortatióne Apostólica post-synodáli Christus vivit: Christus vivit et te máxime díligit – Ipse scripsit –lapsus errorésque nullíus moménti eídem sunt.

30 marzo 2024

Alla Messa crismale il Papa dice ai sacerdoti di non cedere all'ipocrisia clericale: abbiate lacrime che purificano il cuore

Francesco presiede la Domenica delle Palme in Piazza San Pietro, all’Angelus prega per le vittime del “vile attentato terroristico” di Mosca

La Via Crucis al Colosseo, per la prima volta le meditazioni scritte dal Papa

Nella Messa crismale del Giovedì Santo Francesco riscopre la bellezza del farsi trafiggere dal pentimento: un pianto amaro può cambiare la vita. Il servizio di Alessandro De Carolis.

Il cuore, “senza pentimento e pianto, si irrigidisce”. “Come la goccia scava la pietra”, tuttavia, “così le lacrime lentamente scavano i cuori induriti”. È il miracolo, “della buona tristezza che conduce alla dolcezza”, ha sottolineato il Papa, rivolgendosi ai circa quattromila fedeli, tra cui 1.500 sacerdoti, giunti nella Basilica di San Pietro per la Messa Crismale del Giovedì Santo, da lui presieduta e con il cardinale vicario Angelo De Donatis all'altare. Francesco ha sottolineato che “piangere su noi stessi” significa pentirsi seriamente e “ammettere di aver smarrito la via della santità” e invitato a non scivolare nel rischio dell’ipocrisia clericale.

Domenica 24 marzo il Papa ha presieduto in Piazza San Pietro la celebrazione della Domenica delle Palme. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

In una Piazza San Pietro gremita, Francesco ha presieduto la Messa della Domenica delle Palme, iniziata come da tradizione con la commemorazione dell'ingresso del Signore in Gerusalemme. Alla rievocazione della Passione, su invito del Papa, è seguito un momento di silenzio e di meditazione. E' una sofferenza, quella di Cristo, che contiene i dolori di tutti i tempi e di tutta l'umanità e l'umanità, con le sue fragilità, viene presentata al Signore nella preghiera universale o dei fedeli che ha concluso la Liturgia della Parola.

Quest’anno, per la prima volta, è stato Papa Francesco stesso a redigere le meditazioni della Via Crucis che si è svolta il Venerdì Santo al Colosseo. “In preghiera con Gesù sulla via della Croce” è il tema scelto per le riflessioni.

La pazienza è la “vitamina essenziale” del cristiano: lo ha affermato il Papa all’udienza generale di mercoledì scorso, parlando di questa virtù che - ha detto - ha la sua radice nell'amore con cui Cristo risponde alle sofferenze.

Francesco ha indirizzato un messaggio a ragazzi e ragazze di tutto il mondo, in occasione dei cinque anni della pubblicazione dell'Esortazione post sinodale Christus vivit: Cristo vive e ti ama infinitamente, ha scritto, non contano cadute ed errori.

