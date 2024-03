Gallagher in Montenegro, incontro con le autorità e con la comunità cattolica

Il segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali partirà da domani 21 marzo fino a domenica 24 nel Paese balcanico, dove incontrerà il presidente, il premier e il ministro degli Esteri. L'arcivescovo prenderà parte alla sessione di apertura della Commissione mista per l'attuazione dell'Accordo di base con la Santa Sede

Vatican News



Si terrà da domani 21 fino al 24 marzo il viaggio in Montenegro di monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Secondo il programma diffuso dall’account su X @TerzaLoggia, l’arcivescovo si recherà nel Paese balcanico su invito di Filip Ivanović, ministro degli Affari Esteri, che incontrerà domani. Per venerdì 22 è previsto invece l’incontro con Jakov Milatović, presidente della Repubblica, seguiti da quelli con Andrija Mandić, presidente del Parlamento e Milojko Spajić, primo ministro.

Nella stessa giornata Gallagher prenderà parte all’apertura della Sessione della Commissione mista per l'attuazione dell'Accordo di base tra la Santa Sede e il Montenegro.

Non mancherà l’incontro con la comunità cattolica della Diocesi di Kotor, sabato 23 marzo con la quale il presule celebrerà l’Eucarestia nella Cattedrale di San Trifone. Domenica 24, ultimo giorno di viaggio, è previsto invece l’incontro con la comunità cattolica dell'Arcidiocesi di Bar e la celebrazione eucaristica nella Concattedrale di San Pietro.