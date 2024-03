San Pietro, la cupola spenta per un'ora per sensibilizzare al rispetto del Creato

In occasione dell'Earth Our, questa sera il "Cupolone" verrà spento a partire dalle 20.30. Padre Fortunato: "Gesto simbolico per ispirare donne e uomini del nostro tempo al rispetto di Nostra Madre Terra e ad agire contro la crisi climatica"

Vatican News

In occasione dell’iniziativa Earth Hour, la Cupola della Basilica di San Pietro verrà spenta questa sera, 23 marzo, per un’ora a partire dalle 20.30. "Un gesto simbolico - spiega padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano - per sensibilizzare e ispirare donne e uomini del nostro tempo al rispetto di Nostra Madre Terra e ad agire contro la crisi climatica".

L'appello del Papa

Nella sua enciclica Laudato si’ ,Papa Francesco ci ricorda che la questione ecologica deve essere incentrata sull'etica e sulla giustizia sociale e che ciò che sta accadendo alla terra, la “nostra casa comune", è una sfida senza precedenti che riguarda la nostra responsabilità verso gli altri e le generazioni future.

Proteggere la Casa comune

"Spegnendo le luci della Cupola della Basilica di San Pietro per l'Ora della Terra - sottolinea ancora padre Fortunato - ci uniamo in preghiera e azione, testimoniando la nostra volontà di proteggere la Casa comune' che Dio ci ha affidato, affinché dopo questa breve oscurità risplenda la luce come segno di speranza per un futuro sostenibile e in armonia con la creazione".