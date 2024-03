Cristiani e confuciani in dialogo, un workshop internazionale a New Taipei City

L'8 e il 9 marzo l'iniziativa promossa dal Dicastero per il Dialogo interreligioso, in collaborazione con la Fu Jen Catholic University, sul tema "I cristiani che promuovono il dialogo con i confuciani: linee guida e prospettive"

Si terrà a New Taipei City, a Taiwan, nei giorni 8-9 marzo, un workshop internazionale sul tema “Christians Fostering Dialogue with Confucians: Guidelines and Prospects” ("Cristiani che promuovono il dialogo con i confuciani: Orientamenti e Prospettive"). L'iniziativa è promossa dal Dicastero per il Dialogo Interreligioso in collaborazione con il Dipartimento di Studi religiosi della Fu Jen Catholic University.

"L'evento fa parte di un'iniziativa in corso da parte del Dicastero per il Dialogo interreligioso volta a formulare linee guida ufficiali per i cattolici che si impegnano nel dialogo con i seguaci del confucianesimo", spiega un comunicato. "Numerosi esperti di confucianesimo provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a precedenti incontri online, condividendo le loro intuizioni e competenze. L'imminente incontro di persona rappresenta un significativo passo avanti in questa iniziativa e offre l'opportunità di condividere le intuizioni del progetto con un pubblico più ampio interessato a promuovere il dialogo confuciano-cristiano".

"La stesura delle linee guida - informa ancora la nota - sarà seguita da un processo finale di revisione e si prevede che servirà come una risorsa preziosa per gli individui, le organizzazioni e le comunità sia all'interno che all'esterno della Chiesa cattolica che cercano di impegnarsi nel dialogo con i seguaci del confucianesimo".