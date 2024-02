Giubileo, una guida per prepararsi con la preghiera

Disponibile on line il sussidio “Insegnaci a Pregare” preparato dal Dicastero per l’Evangelizzazione. Fa parte di una serie di strumenti pensati per accompagnare i credenti verso l’Anno Santo ed è suddiviso in sezioni dedicate a comunità parrocchiali, famiglie, giovani, monasteri, catechesi, ritiri spirituali

“Insegnaci a pregare”: si chiama così il sussidio preparato dal Dicastero per l’Evangelizzazione in occasione dell’Anno della Preghiera voluto dal Papa come preparazione al Giubileo 2025. Disponibile sul portale del Dicastero al momento in lingua italiana, a breve sarà scaricabile anche in spagnolo, portoghese, francese, inglese, polacco e fa parte di una serie di strumenti pensati per accompagnare le comunità cristiane e i singoli credenti verso l’Anno Santo. Il volumetto, il cui titolo è tratto dal capitolo 11 del Vangelo di Luca, è ispirato dal magistero di Francesco e vuole essere un invito a intensificare la preghiera come dialogo personale con Dio, per poter riflettere sulla propria fede e sull'impegno nel mondo di oggi, nei diversi ambiti in cui si è chiamati a vivere, perché possa essere alimentato un rinnovato ardore per l’Evangelizzazione dell’uomo moderno. Offre, inoltre, indicazioni e consigli per vivere più pienamente il dialogo con Dio nel rapporto con gli altri ed è suddiviso in diverse sezioni.

La preghiera bussola che orienta

Nelle pagine introduttive della pubblicazione si ricorda che “nelle sue catechesi, il Papa ha in più occasioni indicato come la preghiera sia la strada per entrare in contatto con la verità più profonda di noi stessi, dove è presente la stessa luce di Dio, come insegnava Sant’Agostino”, inoltre si sottolinea l’incoraggiamento di Francesco “a pregare con perseveranza” perché la preghiera costante trasforma “non solo la persona, ma anche la comunità che la circonda, persino laddove il male sembra aver il sopravvento”. “La preghiera sia dunque per ogni cristiano la bussola che orienta, la luce che illumina il cammino e la forza che sostiene nel pellegrinaggio che condurrà a varcare la Porta Santa” si legge ancora nell’introduzione, che identifica la preghiera come strumento per “arrivare con un cuore pronto ad accogliere i doni di grazia e di perdono che il Giubileo offrirà”. Da qui l’invito ad immergersi “con la preghiera in un dialogo continuo con il Creatore, scoprendo la gioia del silenzio, la pace dell’abbandono e la forza dell’intercessione nella comunione dei santi”. Il sussidio dedica il primo capitolo a “L’insegnamento di Papa Francesco sulla preghiera” e il secondo ai diversi modi di pregare, mentre i successivi riguardano “La preghiera nella comunità parrocchiale”, “La preghiera in famiglia”, “La preghiera dei giovani”, “I ritiri spirituali sulla preghiera”, “La catechesi sulla preghiera”, “La preghiera dei claustrali”, “La preghiera nei santuari” e “La preghiera dei fedeli per il Giubileo 2025”.