Santa Sede, nuovi membri nel Consiglio della Sezione per i Rapporti con gli Stati

Il Papa ha nominato nel Consiglio della "seconda sezione" della Segreteria di Stato i cardinali Tagle, Czerny e Gugerotti e padre Albanese, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e dell’Ufficio missionario del Vicariato di Roma

Vatican News

Papa Francesco ha nominato quattro nuovi membri del Consiglio della Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato, la cosiddetta "seconda sezione" guidata dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher.

I nuovi membri sono i cardinali: Luis Antonio G. Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione nella Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari; Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali.



Il Papa ha nominato pure come membro padre Giulio Albanese, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese del Vicariato di Roma.