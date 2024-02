Il grido degli oppressi, nuova opera di Maupal sul Messaggio di Quaresima del Papa

Il Dicastero per lo Sviluppo umano integrale pubblica una nuova illustrazione del noto street artist, le cui immagini accompagneranno le parole del Papa lungo il percorso quaresimale

È dedicata al tema della "fraternità" la nuova, simbolica, illustrazione dello street artist Maupal, all'anagrafe Mauro Pallotta, diffusa dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale. Le raffigurazioni del noto artista, famoso per i murales dedicati al Pontefice nei dintorni del Vaticano, accompagnano il Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2024 per tutto il percorso fino alla Pasqua.

Quella pubblicata oggi, 26 febbraio, è la terza delle immagini di Maupal ed è accompagnata da una citazione del testo papale: "Anche oggi il grido di tanti fratelli e sorelle oppressi arriva al cielo. Chiediamoci: arriva anche a noi? Ci scuote? Ci commuove?".

Il Messaggio del Pontefice per la Quaresima di quest'anno, presentato lo scorso 1° febbraio, ha come tema: “Attraverso il deserto Dio ci guida alla libertà”. Si ispira al passo del Libro dell’Esodo: "Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile" (Es 20,1-17).

E proprio la libertà è il tema centrale di questa seconda opera di Maupal. "L'esodo quaresimale - spiega in una breve nota il Dicastero guidato dal cardinale Michael Czerny - ci aiuta a liberarci dalle schiavitù. Dio sostiene la nostra speranza - attraverso un cammino ecclesiale, comunitario e personale di conversione - per dirigerci verso la terra che Egli vuole darci".

