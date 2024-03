Parolin: in Medio Oriente qualche spiraglio, speriamo in una tregua

Il segretario di Stato vaticano a Tv2000 a margine della "Cattedra dell'Accoglienza" a Sacrofano: “Abbiamo visto la diplomazia sta lavorando per ottenere la tregua e quindi anche l'accesso degli aiuti umanitari, che è il punto più delicato". Sulla salute del Papa: "Il Santo Padre sta bene, si è rimesso dall’influenza. L'ho visto ieri e mi ha detto che non c'è alcun problema"

Vatican News

Speranze per una tregua del conflitto in Medio Oriente. Le ha ribadite il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, a margine dei lavori della "Cattedra dell'Accoglienza" a Sacrofano. Ai microfoni di Tv2000, l'emittente televisiva della CEI, il porporato ha commentato la situazione in Terra Santa: "Mi pare che in Medio Oriente c'è qualche spiraglio, nel senso che abbiamo visto la diplomazia sta lavorando per ottenere la tregua e quindi anche l'accesso degli aiuti umanitari, che mi pare che è il punto più delicato questo, da quanto sentivo direttamente da fonti locali, l'approvvigionamento proprio del cibo, delle medicine e delle cure mediche". "Però vedo che la cosa fatica, non è semplice. Però perlomeno mi pare di capire – ha aggiunti il cardinale - che c'è qualche attività, che c'è qualche movimento. Speriamo che questo possa maturare e diventare davvero una tregua per quel territorio così martoriato".

Il Papa sta bene

Da Parolin rassicurazioni anche sulla salute del Papa che ieri ieri mattina si è recato all'Ospedale Gemelli-Isola Tiberina di Roma per "alcuni accertamenti diagnostici". "Il Santo Padre sta bene, l'ho visto proprio ieri sera. Ha fatto una visita di routine e mi ha detto che non c'è assolutamente nessun problema e si è rimesso anche dall'influenza", ha affermato il segretario di Stato. “Io l'ho trovato molto bene ieri sera e lui stesso mi ha dato assicurazione in questo in questo senso".