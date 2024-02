Panama, ritrovato il cardinale Lacunza: era scomparso il 30 gennaio

La Conferenza Episcopale panamense conferma il ritrovamento del cardinale 79 enne, sparito da due giorni, e ringrazia per la solidarietà. La Diocesi di David di cui è pastore informava nelle scorse ore che erano state avviate delle indagini dalle autorità e chiedeva preghiere ai fedeli. La polizia locale informa che il porporato è stato individuato a Boquete, a pochi chilometri da Panama. Un video lo mostra in macchina mentre parla con un agente

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

È stato ritrovato "sano e salvo" nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 febbraio, il cardinale José Luis Lacunza Maestrojuán, vescovo di David (Panama), 79 anni, dopo che dalle ore 14 di martedì 30 gennaio era scomparso e da allora non si avevano più sue notizie. La notizia viene confermata da una breve nota della Conferenza Episcopale panamense (CEP) pubblicata intorno alle 22.30 (ora italiana) che riporta le informazioni delle autorità ed esprime gratitudine "per le preghiere e le espressioni di solidarietà".

Con un post su X, la polizia panamense ha fatto sapere che il porporato - 80 anni il prossimo 24 febbraio - è ricomparso a Boquete, un'area vicina alla sua diocesi ad ovest di Panama City. Un video condiviso sulla piattaforma social mostra un agente di polizia che parla attraverso il finestrino di un'auto con Lacunza che appare "disorientato", come riferito dai media locali, i quali riportano che il cardinale è stato trasferito per ricevere cure mediche.

Da due giorni nessuna notizia

La notizia della sparizione di Lacunza, uscito dalla sua abitazione nel primo pomeriggio senza cellulare né portafoglio, era stata diffusa con un comunicato ufficiale della Diocesi di David in cui, senza formulare o suggerire alcune ipotesi sulla scomparsa, si informava il "popolo di Dio" che il porporato era "ufficialmente disperso da martedì 30 gennaio del corrente anno". Chiedendo preghiere ai fedeli affinché "possiamo ritrovare presto il nostro Pastore diocesano”, la Diocesi riferiva inoltre di aver "presentato la denuncia alle autorità del Pubblico Ministero, che hanno immediatamente avviato le indagini sul caso”. Il procuratore Javier Caraballo aveva infatti confermato ai giornalisti che investigatori erano stati inviati nella provincia di Chiriquí, sul confine occidentale del Paese centramericano, dove ha sede la diocesi di David. Caraballo aggiungeva pure che ci si trovava di fronte a "un caso delicato".

La preghiera dei vescovi e della Chiesa panamense

Anche i vescovi della Conferenza episcopale panamense (CEP), di cui Lacunza è stato presidente per due mandati, appreso “ufficialmente” della scomparsa del confratello, esortavano “tutto il popolo di Dio a unirsi in una preghiera permanente, chiedendo che si possa presto sapere dove si trova”. Preghiere condivise pure dall'Arcidiocesi di Panama (di cui David è suffraganea) che in un post sull'account ufficiale su X domandava la "pronta apparizione” del cardinale. Il post era firmato dall’arcivescovo metropolita di Pananma, monsignor José Domingo Ulloa Mendieta.

L'arcivescovo Ulloa: collaborazione tra Chiesa e autorità

Proprio Ulloa, parlando in mattinata con i giornalisti, spiegava che le autorità ecclesiastiche stavano indagando insieme alle autorità civili di David: "Saremo quanto più trasparenti possibile affinché possiamo avere notizie di prima mano su quanto sta accadendo". Fino a quel momento non si avevano informazioni dettagliate sul cardinale: "È uscito con cose normali da fare, qualche commissione, e poi da lì non si è saputo più nulla fino al giorno successivo quando ci si è accorti della assenza. Lui di solito celebra l'Eucarestia", spiegava Ulloa, riferendo pure che da subito erano iniziate le ricerche da parte dei collaboratori che avevano allertato i sacerdoti di David.

Primo cardinale di Panama

Nato a Pamplona, in Spagna, religioso dell’ordine degli agostiniani, 79 anni, José Luis Lacunza Maestrojuán è pastore di David, capitale della provincia di Chiriquí, terza area urbana per estensione nel Paese, dove vive quasi mezzo milione di abitanti, tra cui circa 70 mila indigeni ai quali il cardinale ha sempre mostrato sostegno e vicinanza. Dal 2000 al 2004 e poi dal 2007 al 2013 è stato presidente della locale Conferenza episcopale. Ha ricoperto anche l'incarico di segretario generale del Segretariato episcopale dell'America centrale (Sedac) e di responsabile della sezione pastorale per la cultura del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), del quale dal 2015 è anche presidente del Comitato economico.

Nel 2015 Papa Francesco lo ha creato cardinale, prima porpora di Panama e prima anche nella storia plurisecolare dell'Ordine religioso degli Agostiniani recolletti, la cui fondazione risale al 1588. Nel 2019 Lacunza ha accolto il Papa nel Paese per la Giornata mondiale della Gioventù.

Ultimo aggiornamento alle ore 22.45 del 1° febbraio 2024