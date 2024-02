Un mini-sito per raccontare l’esperienza di pellegrinaggio nelle Basiliche Papali

Nasce il portale “From Tourist to Pilgrim”, frutto di un’esperienza condivisa con un gruppo di giovani comunicatori selezionato dal Dicastero per la Comunicazione. L'obiettivo è di accompagnare i fedeli in un cammino in cui scoprirsi “pellegrini” oltre che “turisti”

Frutto di un’esperienza condivisa con un gruppo di giovani comunicatori selezionato dal Dicastero per la Comunicazione, nasce oggi il mini-sito “From Tourist to Pilgrim”, con l’obiettivo di accompagnare i fedeli in un cammino nel quale ci si può scoprire “pellegrini” oltreché “turisti”. Nell’ambito del progetto “Faith Communication in the Digital World” 16 giovani professionisti da 10 diversi Paesi, accompagnati da esperti, hanno potuto scoprire le Basiliche, non solo come monumenti architettonici, ma come testimonianza vivente della fede. Il mini-sito multilingue è la risposta alla sfida di tradurre questa esperienza in una proposta digitale per far scoprire le Basiliche anche a un pubblico più giovane.

Coinvolgimento profondo

Per dirlo con le loro parole: “Ci siamo commossi quando abbiamo visitato le basiliche. Ognuno di noi ha vissuto un coinvolgimento profondo almeno con una di esse. Alcuni di noi hanno persino capito qualcosa di veramente importante per la loro vita. Vogliamo che i visitatori vivano la stessa esperienza, ma nel mondo digitale. Più siamo in grado di capire le origini della nostra fede, più siamo in grado di comunicare bene il Messaggio per toccare i cuori delle persone”.

"A tavola" con santi e artisti

Le figure dei santi e degli artisti, la cui vita e le cui opere hanno plasmato questi luoghi simbolici, accolgono chi accede al sito, e lo invitano a “sedersi a tavola con loro”. La tavola come spazio comune di condivisione, non solo di cibo, ma di sguardi, racconti, esperienze, invita dunque a fermarsi un attimo e dedicare del tempo a una breve riflessione. Il linguaggio principale scelto per trasferire l’esperienza vissuta in prima persona è la voce: gli spazi sacri con le loro opere d’arte sono raccontati da chi frequenta quotidianamente questi luoghi e accoglie i pellegrini: curatori d’arte, responsabili di scavi e restauri, docenti e religiosi, “testimoni” che, con il calore delle loro voci, riescono a comunicare il loro amore per ciò che le quattro Basiliche papali rappresentano.

Il podcast

Un podcast

Così From Tourist to Pilgrim diventa anche un podcast con l’idea di accompagnare il pellegrino per mano attraverso i luoghi più significativi del pellegrinaggio romano, con “tappe” e approfondimenti speciali legati agli spot più significativi delle Basiliche: “quella che al turista può sembrare solo una piazza, agli occhi del pellegrino si trasforma in una tappa, in un itinerario, in un simbolo divino. Queste piccole visite sono pensate per mostrare le bellezze nascoste di Roma, rivelate attraverso la lente del pellegrinaggio”.

Incoraggiamento per il Giubileo

Infine, così come i “pellegrini-comunicatori” hanno lasciato le loro testimonianze personali, anche il visitatore del sito è invitato a condividere a sua volta, attraverso i propri account social, la sua esperienza e a lasciare una testimonianza del suo pellegrinaggio, reale o digitale che sia, attraverso l’hashtag #FromTouristToPilgrim. L’auspicio è che, nella prospettiva di un percorso che porterà al Giubileo 2025, questa esperienza contribuisca e sia d’incoraggiamento per rilanciare il racconto della millenaria tradizione di pellegrinaggio “Ad Limina Apostolorum”.