Messa a Roma per il decimo della canonizzazione di Giovanni Paolo II

L'Eucaristia sarà celebrata alle ore 17.00 del 27 aprile, nella Basilica di San Pietro, e sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Lo ha comunicato la Fondazione vaticana intitolata a Papa Wojtyla

Vatican News

"La celebrazione del 10.mo anniversario della canonizzazione di San Giovanni Paolo II risponde a un desiderio dei fedeli che vogliono esprimere gratitudine per il dono della sua persona e per il suo ministero. Per questo motivo le celebrazioni sono aperte a tutti. Chiunque può essere presente senza alcun bisogno di biglietto per accedere alla Basilica", ha dichiarato la Fondazione vaticana Giovanni Paolo II a Vatican News.

La cerimonia di conizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, il 27 aprile del 2014 in Piazza San Pietro, era stata presieduta da Papa Francesco alla presenza dell'emerito Benedetto XVI. I processi di beatificazione e di canonizzazione del Papa polacco sono durati complessivamente nove anni.