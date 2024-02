Vaticano, consegnati i diplomi al termine del corso sui manoscritti ebraici

La cerimonia si è svolta ieri nella Biblioteca Apostolica Vaticana Si è trattato del primo percorso di questo genere, realizzato grazie all’iniziativa del Papa

Quattordici specialisti e scienziati provenienti da Stati Uniti, Argentina, Israele, Kenya, Polonia, Bulgaria, Costa Rica, Cile e Ungheria hanno ricevuto il diploma al termine del corso specialistico dedicato allo studio di manoscritti custoditi in Vaticano. Il corso era iniziato nel luglio dello scorso anno.

Amicizia e impegno comune

Don Mauro Mantovani, prefetto della Biblioteca Vaticana, con il bibliotecario, monsignor Angelo Vincenzo Zani si è congratulato per la conclusione del percorso di studi. Ha sottolineato che la consegna del diploma non è solo un atto formale, ma un segno di amicizia e di impegno comune per la cultura. Allo stesso tempo, ha manifestato la volontà di continuare questo itinerario in futuro. Parlando con Vatican News, ha definito l’esperienza “una grande occasione per conoscersi di più, promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, legato a interessi comuni dal punto di vista scientifico e della ricerca, che sono una grande opportunità per costruire ponti e promuovere la cultura del dialogo”.

Testimonianza di dialogo

Uno degli specialisti ad aver ricevuto il diploma è stato il rabbino David Jason Fine dagli Stati Uniti. Parlando con Radio Vaticana - Vatican News ha sottolineato: “Questo è un simbolo dell’amicizia e del dialogo che possiamo avere tra le nostre due religiosi sorelle, è una meravigliosa testimonianza del momento positivo in cui ci troviamo e del buon lavoro di Papa Francesco”.

Una rete di relazioni

I diplomi sono stati consegnati da Claudia Montuschi, direttrice del Dipartimento dei manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana, che ha sottolineato come le collezioni che la Biblioteca ricerca parlino “di questo dialogo tra culture, religioni, civiltà e persino lingue. Allo stesso tempo - ha evidenziato - in ogni progetto scientifico condotto tra istituzioni diverse, c’è anche una rete di relazioni e amicizie che cresce di pari passo al progetto scientifico”.

Si è trattato del primo corso sui manoscritti ebraici conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana. È stato organizzato insieme con il Seminario Rabbinico Latinoamericano dell’Argentina, in collaborazione con altri centri di ricerca, e ha visto la partecipazione di ebrei e cristiani.