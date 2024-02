Hebdomada Papae, il Gr in latino del 10 febbraio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 12.30. In sommario, il Papa: tante guerre ovunque, ci vuole la pace. Francesco: “Il cuore di 'Fiducia supplicans' è l’accoglienza”. Il Pontefice ricorda la Giornata mondiale del malato e saluta i sacerdoti che celebrano il 25° di ordinazione

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo mensis Februárii anno bismillésimo vicésimo quarto

(TÍTULI)

Póntifex conquéritur tot esse ubíque bella. Pax est conciliánda.

Francíscus assevérat documénti quod est Fidúcia súpplicans cor esse receptiónem.

Diem mundiálem aegróti mémorat Póntifex idémque presbýteros vicésimum quintum annum sacerdotális ordinatiónis celebrántes salútat.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios latínos dicit Márius Galgano.

(NOTÍTIAE)

Audiéntiae Generális sub finem die praetérito Mercúrii íterum eláte est locútus Francíscus Papa de Ucraína, Ísrael, Palaestína, dimicatiónibus funestátis, mémorans quoque diffíciles condiciónes Rohingyárum in Myanmár. Refert Olga Sakun.

“Aegritúdo amíca” datur, quae “ad salútem nos defert”, atque aegritúdo porro adest quae “est ánimae morbus”, ánimi demíssio, diutúrna maestítia, quae ímpedit quóminus homo de sua ipsíus exsisténtia laetétur”; est effátus Póntifex de “parum decóro vítio”, quod ex témpore appellávit, médium apud catechésim óbtinens locum. “Aegritúdo datur vitae christiánae cóngrua quae per Dei grátiam in laetítiam immutátur: haec, ut patet, non est abiciénda et est pars conversiónis itíneris”, quod plane explicávit Francíscus. “At áltera datur aegritúdinis spécies quae ánimae irrépit quamque stérnit in quodam demíssi ánimi statu: hoc álterum aegritúdinis genus profligándum”. Ut exémplum “amícae aegritúdinis, quae nos ad salútem defert”, fílii pródigi parábolam addúxit Francíscus.



“Nemo scandalizátur si conductóri cúidam benedictiónem impértio, qui nimírum forte homínibus abútitur: quod est pergráve peccátum. At contra scandalizátur si homosexuáli benedíco. Haec est mera simulátio! Documénti cardo est recípere”. Haec enuntiávit Póntifex in percontatióne quadam ultro citróque data epheméridi “Credere” appellátae, quae pértinet ad Domum editóriam Sanctum Páulum vocátam, decem annis ab ea cóndita elápsis, interrogatiónibus respóndens super disputatiónibus quae ortae sunt postquam declarátio Fidúcia súpplicans est evulgáta. Lóquitur Rosárius Tronnolone.

Moderatóri epheméridis – quae cras véniet - scílicet dómino Vincéntio Vitale, interrogánti Francíscus sui pontificátus recénset annos. “Sunt quaedam pastorália quae humilióris órdinis homínibus loquúntur”, ásserit idem: “Quaedam sunt ‘elegantióra’ quae non pervéniunt, motus ‘subelécti’ qui ‘ecclesíolam’ constitúere conténdunt hóminum qui se superióres putant, addit Póntifex. Percontátio spectat quoque ad feminárum munera in Ecclésia: “Magni est moménti cum féminis communicáre in Cúria opus”, éxplicat Póntifex: “In Romána Cúria nonnúllae sunt féminae, quae in quibúsdam offíciis mélius se gerunt quam viri”.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

“Die domínico celebrámus Diem mundiálem aegróti”. Quod memorávit Póntifex, finem Audiéntiae impónens die Mercúrii ac salútans linguae Hispánicae peregrínos.

“Dei dumtáxat virtus, misericórdia, vúlnera sanáre valet”. Hoc mémorat Francíscus in quadam epístula missa “Amícis Itíneris Synodális Domus circumdariális Cálaris-Utae”, data die undécimo mensis Ianuárii et his diébus édita.

Domínico die undécimo mensis Februárii, canonizatióni praesidébit Póntifex beátae Maríae Antóniae sancti Ioseph (ab anno millésimo septingentésimo tricésimo ad annum millésimum septingentésimum nonagésimum nonum), quae vulgo cógnita est “Mama-Antula”, ut Argentínus pópulus eam amabíliter vocáre solébat.

Finis fit loquéndi, cétera nova, próxima hebdómada.



“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

10 febbraio 2024

(TITOLI)

Papa: tante guerre ovunque, ci vuole la pace

Francesco: “Il cuore di Fiducia supplicans è l’accoglienza”

Il Pontefice ricorda la Giornata mondiale del malato e saluta i sacerdoti che celebrano il 25° di ordinazione

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Al termine dell’udienza generale di mercoledì scorso, Papa Francesco ha lanciato un nuovo accorato appello per l'Ucraina, Israele e Palestina ferite dai conflitti, non dimenticando anche l’emergenza dei Rohingya nel Myanmar. Il servizio di Olga Sakun.

C’è una “tristezza amica”, che “ci porta alla salvezza”, e c’è una tristezza che è “una malattia dell’anima”, “un abbattimento dell’animo, un’afflizione costante che impedisce all’uomo di provare gioia per la propria esistenza”, ha spiegato il Papa a proposito del “vizio un po’ bruttino”, come lo ha definito a braccio, al centro della catechesi. “Vi è una tristezza che conviene alla vita cristiana e che con la grazia di Dio si muta in gioia: questa, ovviamente, non va respinta e fa parte del cammino di conversione”, ha puntualizzato: “Ma vi è anche un secondo tipo di tristezza che si insinua nell’anima e che la prostra in uno stato di abbattimento: è questo secondo genere di tristezza che deve essere combattuto”. Come esempio di “tristezza amica, che ci porta alla salvezza”, Francesco ha citato il figlio prodigo della parabola.

“Nessuno si scandalizza se do la benedizione a un imprenditore che magari sfrutta la gente: e questo è un peccato gravissimo. Mentre si scandalizza se la do a un omosessuale. Questa è ipocrisia! Il cuore del documento è l’accoglienza”. Così il Papa, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Credere” – periodico del Gruppo Editoriale San Paolo – a dieci anni dalla fondazione, risponde a una domanda sulle recenti polemiche nate dopo la dichiarazione Fiducia supplicans. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Intervistato dal direttore della testata, don Vincenzo Vitale, Francesco – nel numero domani in edicola – ripercorre gli anni del suo pontificato. “Ci sono esperienze pastorali che parlano alla gente semplice”, afferma. E denuncia: “Ci sono anche realtà ‘sofisticate’, che non arrivano, movimenti un po’ ‘esquisiti’ e che tendono a formare una ‘ecclesiola’, di persone che si sentono superiori”. L’intervista si concentra anche sul ruolo delle donne nella Chiesa: “Aprire alle donne il lavoro in Curia è importante”, spiega il Papa. “Nella Curia romana ora ci sono diverse donne perché fanno meglio di noi uomini in certi incarichi”.

(NOTIZIE)

“Domenica celebriamo la Giornata mondiale del malato”. Lo ha ricordato il Papa, al termine dell’udienza del mercoledì, salutando i pellegrini di lingua spagnola.

“Solo la forza di Dio, la misericordia, può guarire certe ferite”. Lo scrive Papa Francesco nella lettera indirizzata “Agli amici del Cammino sinodale della Casa circondariale di Cagliari-Uta” datata 11 gennaio e resa pubblica in questi giorni.

Domenica, 11 febbraio, il Papa presiederà la canonizzazione della beata María Antonia de San José (1730-1799), meglio conosciuta con l’appellativo di “Mama Antula”, come era affettuosamente chiamata dal popolo argentino.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.