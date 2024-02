“Dio cammina con il Suo popolo”, tema della Giornata Mondiale del Rifugiato 2024

Il Dicastero per lo Sviluppo umano integrale rende noto il tema per la 110.ma edizione della ricorrenza del prossimo 29 settembre: "Il Messaggio si concentrerà sulla dimensione itinerante della Chiesa con uno sguardo particolare ai migranti, icona contemporanea della Chiesa in cammino"

Vatican News "Dio cammina con il Suo popolo", questo il tema scelto per la 110ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che si celebrerà domenica 29 settembre 2024. Lo rende noto il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale spiegando che "il Messaggio si concentrerà sulla dimensione itinerante della Chiesa con uno sguardo particolare rivolto ai fratelli e alle sorelle migranti, icona contemporanea della Chiesa in cammino". "Si tratta - si legge in una nota diffusa dalla Sala Stampa vaticana - di un cammino da fare sinodalmente per raggiungere insieme, superando ogni ostacolo e minaccia, la vera patria. Durante il tragitto, ovunque ci si trovi, è essenziale riconoscere la presenza di Dio che cammina con il Suo popolo, assicurandogli guida e protezione ad ogni passo; ma è altrettanto fondamentale riconoscere la presenza del Signore, Emmanuele, Dio-con-noi, in ogni migrante che bussa alla porta del nostro cuore e si offre all'incontro".