Settima Giornata delle Catacombe, “Dal ricordo alla preghiera”

Il 2 marzo, sette itinerari apriranno al pubblico per l’Edizione Primavera dell’evento annuale. Il tema 2024 prende spunto dalla volontà di Papa Francesco di dedicare l’Anno alla preghiera in preparazione alla celebrazione del Giubileo del 2025. La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra promuove le visite guidate gratuite

Vatican News

La visita alle Catacombe e l’incontro con la prima comunità cristiana che queste offrono sono un modo per suscitare nei credenti la preghiera, rivolta a Dio, ma anche ai Martiri, morti per testimoniare la fede. In un comunicato, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra invita, attraverso questa riflessione, a prendere parte alla VII Giornata delle Catacombe – Edizione Primavera, che si terrà il prossimo 2 marzo a Roma e che avrà come tema ‘Dal ricordo alla preghiera’, che “si inserisce nel cammino preparatorio al Giubileo del 2025”.

L'invito a fermarsi in preghiera

“Il Papa – si legge nel comunicato – ha voluto che quest’anno fosse dedicato alla preghiera, come opportuna preparazione immediata alla celebrazione dell’evento giubilare. La visita alle catacombe cristiane, facendoci vivere un’esperienza di incontro con le memorie e le testimonianze della prima comunità cristiana di Roma, ci ricorda persone, eventi, storie quanto mai significative e importanti anche per il presente. Tale suggestivo ricordo, direttamente percepito e vissuto, non può non suscitare una riflessione profonda e quindi, per i credenti, la preghiera; una preghiera rivolta al Signore, Dio della vita e salvatore, ma anche ai Martiri e a quanti hanno testimoniato la loro fede, il cui esempio e la cui intercessione ci sostengono nel cammino presente”. Tra le tante immagini visibili nelle catacombe che riportano alla preghiera, nel comunicato si cita quella dell’Orante, “che alza le braccia al cielo per lodare Dio, per ringraziarlo, per chiedere il soccorso e l’aiuto, per invocare la liberazione e la salvezza”. Immagine presente nel “cubicolo della Velata”, nelle Catacombe di Priscilla. L’invito ai visitatori è quindi quello a “fermarsi un momento in silenzio, in preghiera”.

Gli eventi della Giornata

Il 2 marzo offrirà la possibilità di accedere gratuitamente, su prenotazione fino a esaurimento posti, usufruendo di visite guidate, alle sette Catacombe: quelle di Priscilla, di Sant’Agnese, di San Callisto, di San Sebastiano, di Domitilla, dei SS. Marcelli e Pietro, di San Pancrazio. Sempre il 2 marzo, inoltre, informa ancora la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra “presso alcune catacombe avranno luogo anche degli eventi collegati alla Giornata, quali visite speciali e laboratori per bambini. Inoltre a tutti i partecipanti alla Sesta Giornata delle Catacombe verrà rilasciato un coupon valido per due ingressi a biglietto ridotto nelle catacombe di Roma aperte al pubblico, da utilizzare entro il 2024”.

Per il programma della giornata e tutte le informazioni: www.giornatadellecatacombe.it - www.catacombeditalia.va