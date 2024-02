Benjamín Estévez de Cominges è il nuovo Segretario della SpE

L’attuale delegato per l’amministrazione della II Sezione del Dicastero per l’Evangelizzazione, spagnolo, diventa numero due della Segreteria per l’Economia

Dopo due anni dalla sua nomina a Delegato dell’Amministrazione di Propaganda Fide (ora II Sezione del Dicastero per l’Evangelizzazione), Benjamín Estévez de Cominges giovedì 1° febbraio è stato nominato da Papa Francesco numero due della Segreteria per l’Economia. Nato a Vigo (Spagna) nel 1974, sposato e padre di tre figli, Estévez de Cominges è un ingegnere superiore delle telecomunicazioni, laureato in Economia e laureato in Amministrazione e Direzione Aziendale. Inoltre ha ottenuto un Master in Science of Management alla Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

«Sono stati quasi due anni molto speciali e intensi alla guida dell’amministrazione della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli inizialmente, e della II sezione del Dicastero per l’Evangelizzazione dopo la pubblicazione della nuova Costituzione», ha detto Estévez de Cominges. «Il fatto di provenire da un’organizzazione della Chiesa prima di approdare in Santa Sede è stato, senza dubbio, di grande aiuto, anche se devo confessare che la complessità del Vaticano è molto maggiore di quanto mi aspettassi e, sebbene questo lo renda molto più interessante, richiede un periodo di adattamento che, con umiltà, devo dire di non sapere se ho ancora superato».

Estévez de Cominges ha iniziato la sua carriera professionale nel settore privato come consulente di strategia nel campo delle telecomunicazioni presso Andersen Consulting (successivamente rinominata Accenture), per poi dirigere successivamente una start-up dedicata al commercio elettronico tra le aziende. Dopo i suoi studi al MIT, è stato Direttore Commerciale e Marketing del Gruppo Lar, una delle principali promotori immobiliari spagnoli con Morgan Stanley come investitore di riferimento. Nel 2013 ha iniziato la sua relazione professionale con la Chiesa, venendo nominato Direttore Generale per gli Affari Economici dell’Università Pontificia Comillas - ICAI - ICADE, una delle più prestigiose in Spagna. L'eccezionale performance finanziaria dell'Università durante i suoi quasi 10 anni di mandato ha portato alla sua nomina a Delegato per l’Amministrazione di Propaganda Fide nel dicembre 2021, incarico che ha svolto dal marzo 2022.

«Ho avuto l’opportunità di conoscere e lavorare da vicino con Benjamín fin dalla sua nomina a Delegato della Propaganda Fide, quando ricoprivo la stessa posizione di Segretario Generale della SpE», spiega Maximino Caballero, prefetto della Segreteria per l’Economia. «Durante questo periodo ho potuto constatare il suo impegno, la sua professionalità e la sua precisione nella gestione, nonché il suo carattere collaborativo, conciliante e consensuale con le altre entità e Dicasteri".

Al fine di garantire una transizione adeguata che consenta di continuare alcuni progetti in corso, Estévez de Cominges concilierà temporaneamente la sua posizione attuale con quella di Segretario Generale della SpE. «Quando alcuni mesi fa il prefetto della SpE mi ha proposto questo nuovo incarico – ha dichiarato il nuovo Segretario - ho compreso la sua importanza, ma allo stesso tempo ho manifestato la mia preoccupazione per lasciare vacante un Dicastero immerso in un processo di cambiamento profondo che sta cominciando a dare i suoi frutti. Sono molto grato al prefetto della SpE per avermi offerto questa opportunità e a Sua Eminenza il cardinale Tagle per la sua generosità nel permettermi di andare via. Credo che conoscere la realtà e il funzionamento di un Dicastero possa essere molto utile per la mia nuova responsabilità, trasmettendo direttamente le sue necessità per poter offrire un buon servizio dalla Segreteria per l’Economia. So che la responsabilità è grande e spero di essere all’altezza di questo nuovo incarico con l'aiuto di Dio e il sostegno della mia famiglia».