Esercizi Spirituali, terza meditazione di Cantalamessa: "Credi tu?"

Dal 19 al 24 febbraio un minuto con il predicatore della Casa pontificia per pregare con il Papa e la Curia romana tramite i canali social di Vatican News: "Ci sono poche parole capaci di dire in un minuto quanto basta per riempire una giornata e anzi una vita: quelle uscite dalla bocca di Gesù. Ve ne proporrò una alla volta, pregandovi di 'masticarla' tutto il giorno, come un chewingum"

In questa settimana in cui Papa Francesco e i suoi collaboratori della Curia romana sono impegnati negli Esercizi Spirituali di Quaresima, Vatican News propone una riflessione al giorno, dal 19 al 24 febbraio, del predicatore della Casa Pontificia, il cardinale Raniero Cantalamessa, sui propri canali social di X, Facebook, Instagram e WhatsApp. “Mi è stato chiesto di condividere con voi, per sei giorni, una riflessione di circa un minuto. Ci sono, al mondo, soltanto poche parole capaci di dire in un minuto quanto basta per riempire una giornata e anzi una vita: quelle uscite dalla bocca di Gesù”, spiega il porporato cappuccino. “Ve ne proporrò una alla volta, pregandovi di ‘masticarla’ tutto il giorno, come per una specie di chewing-gum dell'anima”.

La riflessione del cardinale

“La parola da 'masticare' oggi - dice Cantalamessa nella sua riflessione - è la domanda che Gesù rivolse alla sorella di Lazzaro, davanti alla tomba del fratello morto: 'Credi tu?' (Gv 11, 26)". "Lascia da parte per un momento tutto quello che hai imparato a memoria dal catechismo e che ripeti nel Credo. Entra in quell'ambito segreto, dove non ci siete che tu e Dio. Domandati: Credo io? Ho mai creduto davvero, di persona, e non solo 'per interposta persona', fosse pure la Chiesa universale? San Paolo scrive che 'con il cuore si crede e con la bocca si fa la professione di fede' (Romani 10, 10): la mia professione di fede viene dal profondo del cuore? La fede apre orizzonti nuovi; è l'unica capace di dare una risposta seria alle domande più importanti dell'essere umano: "Chi sono? Da dove vengo? Dove vado?". L'era elettronica ci offre una immagine inedita della fede: la connessione a internet. Apri la pagina di Google e sei connesso! Tutto il mondo virtuale si apre davanti a te. Qualcosa di simile si ottiene con la fede. Senza fili, senza costi. Una breve preghiera, un semplice movimento del cuore, uno sguardo all'immagine di Cristo che hai davanti stando a tavolino, e sei connesso! Connesso ad un mondo non virtuale, ma reale. L'unico veramente reale, perché eterno: il mondo di Dio! Provaci e vedrai se dico il vero!”.