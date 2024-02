Per il Dicastero per il Clero un nuovo sito e una rinnovata presenza social

Un portale in inglese e in italiano con notizie, iniziative, scambio di testimonianze: l'annuncio di una riqualificata presenza digitale rivolta a sacerdoti, diaconi e seminaristi arriva dal Dicastero per il Clero nel corso del Convegno internazionale di formazione organizzato in questi giorni in Vaticano. Comunicata anche una più incisiva attività sui social network

Vatican News

Il Dicastero per il Clero rinnova e rilancia la sua presenza digitale con un nuovo sito internet ed una più ampia presenza sui social network. L'annuncio e la presentazione del nuovo portale con un nuovo Logo Istituzionale ed una brand identity moderna ed essenziale, arrivano in occasione del Convegno internazionale per la formazione permanente dei sacerdoti, in corso in Vaticano dal 6 al 10 febbraio, di cui il Dicastero è il principale promotore.

La home page del nuovo sito del Dicastero per il Clero

Notizie, iniziative, formazione

ll nuovo sito web in italiano e inglese, progettato in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione, è mobile first con una nuova grafica colorata che rimanda al “giallo Vaticano”, presenta un menu chiaro e intuitivo con una sezione News per notizie dedicate ai sacerdoti, ai diaconi e ai seminaristi che potranno conoscere le novità che li riguardano provenienti dal Dicastero e dal mondo. Nella sezione Formazione potranno invece conoscere i corsi e le attività per i formatori e gli educatori, e nella sezione Eventi le iniziative, come ad esempio ritiri e convegni, dal Vaticano e dai cinque Continenti.

I referenti per la formazione permanente del clero delle Conferenze episcopali nazionali, regionali e diocesane, i rettori e i formatori dei Seminari, i delegati per il Diaconato Permanente, potranno interagire segnalando notizie, testimonianze, ed iniziative che saranno messe a disposizione sul sito ed i profili social del Dicastero.



Una presenza anche attraverso i social

La riqualificata presenza digitale del Dicastero per il Clero desidera creare una rete ed offrire uno spazio di dialogo e condivisione anche attraverso i profili social con speciali iniziative dedicate ai sacerdoti, seminaristi e diaconi e per far conoscere e diffondere best practice e testimonianze da tutto il mondo.