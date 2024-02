Penitenzieria Apostolica, al via la nuova edizione del Corso sul foro interno

Dal 4 all'8 marzo l'annuale appuntamento presso la Basilica di San Lorenzo in Damaso, alla presenza di numerosi ospiti, con l’intento di offrire una opportunità di riflessione e approfondimento formativo sul sacramento della Penitenza. Possibile seguire sia online che in presenza

Vatican News



Inizia lunedì 4 marzo prossimo in Vaticano, presso la Basilica di San Lorenzo in Damaso, annessa al Palazzo della Cancelleria sede della Penitenzieria, il Corso sul foro interno che quest’anno giunge alla sua XXXIV edizione. L’annuale appuntamento è organizzato e promosso dalla Penitenzieria Apostolica, con l’intento di offrire ai novelli sacerdoti e ai candidati prossimi agli Ordini sacri una opportunità di riflessione e approfondimento formativo sul sacramento della Penitenza.

Prospettiva multidisciplinare su foro interno e pastorale

Il corso prevede la possibilità di partecipare sia in presenza che da remoto (tramite collegamento streaming). Gli interventi in programma tratteranno, da una prospettiva multidisciplinare, le principali tematiche connesse con il foro interno e la pastorale del sacramento della Riconciliazione. Oggi più che mai, infatti, ai ministri della misericordia è richiesta un’approfondita e aggiornata preparazione teologica, spirituale, pastorale, giuridica. In particolare, saranno affrontate situazioni di rilevante e attuale delicatezza che interessano il ministero penitenziale e sarà privilegiata la risoluzione di casi concreti e complessi che vengono sottoposti al discernimento e alla misericordia della Chiesa.

I partecipanti

Si alterneranno nelle relazioni il cardinale penitenziere maggiore, Mauro Piacenza; il reggente del Dicastero, monsignor Krzysztof Nykiel; monsignor Giuseppe Tonello e monsignor Giacomo Incitti, rispettivamente prelato consigliere e prelato canonista della Penitenzieria. Don Fabio Rosini, responsabile dell’Ufficio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, parlerà della sua esperienza di confessore, individuando alcune categorie particolari di penitenti, mentre padre Francesco Bamonte, tratterà dei casi di possessione offrendo indicazioni ai confessori su come aiutare le persone. Interverranno inoltre altri due prelati della Penitenzieria, padre Paolo Benanti e don Marco Panero, che parleranno sulla intelligenza artificiale e sull’esercizio del ministero del confessore. Infine, sarà la volta di due presuli in servizio presso la Curia Romana: monsignor Vittorio Francesco Viola, segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, e monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo. Il primo richiamerà gli orientamenti e le indicazioni per la celebrazione del sacramento, talvolta colpevolmente trascurate, contenute nel Rito della Penitenza, mentre monsignor Fisichella, in vista dell’approssimarsi dell’apertura del giubileo ordinario del 2025, illustrerà il significato e il valore delle indulgenze, la cui concessione spetta proprio alla Penitenzieria Apostolica.

Udienza con il Papa

Ad ogni sessione seguirà un dibattito, nel corso del quale verranno proposti quesiti di chiarimento e risoluzioni di dubbi a casi concreti raccolti tra i presenti. I partecipanti al Corso saranno ricevuti in Udienza da Papa Francesco nella mattinata di venerdì 8 marzo. Il Corso si concluderà con la Celebrazione penitenziale presieduta dal cardinale penitenziere maggiore, alle 16.30 dell'8 marzo, nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia – Santuario della Divina Misericordia.