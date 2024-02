Benedizione della sede della Nunziatura apostolica in Myanmar

Ha presieduto il rito il cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon, che ha sottolineato come questo avvenimento sia un segno di speranza per il Paese, soprattutto alla luce della condizione d’instabilità e violenza che sta attraversando

Vatican News

La mattina del 16 dicembre 2023 è avvenuta la benedizione della Sede della Nunziatura apostolica a Yangon, in Myanmar. Tra i presenti alla cerimonia vi erano il cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon, monsignor Noel Saw Naw Aye, vescovo ausiliare di Yangon e monsignor Andrea Ferrante, incaricato d’Affari presso la Nunziatura apostolica. Erano anche presenti alcuni rappresentanti del comitato “Religions for Peace Myanmar”.

Dopo un intervento introduttivo dell’incaricato d’Affari, il cardinale Bo ha presieduto la preghiera di benedizione e ha letto un messaggio di Papa Francesco a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. A seguire, ha rivolto ai presenti un saluto, nel quale ha espresso la propria gioia e la propria gratitudine per l’apertura della Rappresentanza pontificia in Myanmar, sottolineando come questo avvenimento sia un segno di speranza per il Paese, soprattutto alla luce della condizione d’instabilità e violenza che esso sta attraversando.