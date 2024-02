San Pietro, Adorazione eucaristica nella Basilica

Oggi, sabato 24 febbraio, alle 21, fedeli e pellegrini potranno pregare davanti all’Eucaristia all’Altare della Confessione

Nuovo appuntamento di preghiera del sabato sera nella Basilica di San Pietro. Questa sera, sabato 24 febbraio, alle ore 21, all’Altare della Confessione si svolgerà l’Adorazione Eucaristica. Porte aperte per fedeli e pellegrini che vogliono pregare e raccogliersi in silenzio.

Nonostante l’inizio dei lavori di restauro del Baldacchino del Bernini, costruito al di sopra delle Grotte Vaticane, dove è stata riconosciuta la Tomba di Pietro, proseguono quindi nella Basilica i sabati di preghiera iniziati nel novembre scorso. Gli interventi non impediranno, infatti, celebrazioni e liturgie. La speciale apertura è esclusivamente dedicata alla meditazione davanti all’Eucaristia e non è consentito l’accesso per guide e visite turistiche.