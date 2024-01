"Growing Together", un evento ecumenico con i vescovi anglicani e cattolici

Dal 22 al 29 gennaio una settimana di dialogo, preghiera e pellegrinaggi a Roma e a Canterbury per 50 vescovi da 27 Paesi, in occasione della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Papa Francesco e l'arcivescovo Welby incaricheranno i presuli per una missione e una testimonianza comuni

Vatican News Durante la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, i vescovi delle tradizioni anglicana e cattolica romana si riuniranno per Growing Together (Crescere insieme), un vertice di una settimana di discussione e pellegrinaggio ecumenico che si terrà a Roma e Canterbury tra il 22 e il 29 gennaio 2024. In rappresentanza del mondo I vescovi verranno a coppie - anglicani e cattolici - in rappresentanza di diversi Paesi del mondo. Partecipano oltre 50 vescovi provenienti da 27 Paesi. Visitando i luoghi sacri di Roma e Canterbury, i vescovi pregheranno, rifletteranno e impareranno gli uni dagli altri. L'obiettivo è quello di discutere i modi per crescere insieme nella testimonianza e nella missione nel mondo. Momento significativo Il 25 gennaio, presso la tomba dell'apostolo Paolo, Papa Francesco e l'arcivescovo di Canterbury incaricheranno i vescovi, inviandoli a coppie, di essere testimoni dell'unità dei cristiani. Sarà un momento significativo, simbolico per i legami anglicano-cattolici e per l'avanzamento del dialogo ecumenico, sottolinea una nota della IARCCUM, la Commissione internazionale anglicana-cattolica per l'unità e la missione istituita per sostenere il dialogo ecumenico tra le tradizioni, che organizza l'evento. Il programma Oltre all'appuntamento del 25 gennaio, la tappa romana del pellegrinaggio prevede anche, lo stesso 25, una eucaristia anglicana cantata presieduta dall'arcivescovo di Canterbury nella chiesa di San Bartolomeo. Due giorni prima, il 23, una visita alla Basilica di San Pietro, mentre il 26 sarà la volta di una visita alla chiesa di San Gregorio al Celio, da dove nel 597 partì il primo arcivescovo di Canterbury, inviato in Inghilterra da Papa Gregorio Magno. A Canterbury, il 28 gennaio, i vescovi prenderanno parte all'Eucaristia Corale nella cattedrale di Canterbury, dove il vescovo cattolico di Hong Kong, il cardinale Stephen Chow, terrà una predica.