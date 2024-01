In Vaticano l’incontro tra l’iraniano Bahgeri Kani e monsignor Wachowski

Al centro dei colloqui tra il vice ministro degli esteri iraniano e il sottosegretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, informa l’agenzia Irna, argomenti internazionali, regionali e bilaterali, ma anche la questione palestinese e quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza

Uno scambio di opinioni su questioni internazionali, regionali e bilaterali, è stato al centro dell’incontro, in Vaticano, ieri, 19 gennaio, tra il vice ministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani, e il sottosegretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, monsignor Miroslaw Wachowski. A darne informazione è l’agenzia di stampa iraniana Irna, che sottolinea che durante i colloqui si è parlato anche dei recenti sviluppi nella Striscia di Gaza e sulla questione Palestina in particolare.

L’agenzia iraniana cita, inoltre, le parole del Papa pronunciate all’Angelus di domenica 14 gennaio, quando Francesco ha detto che “la guerra è in sé stessa un crimine contro l’umanità. I popoli hanno bisogno di pace! Il mondo ha bisogno di pace!”