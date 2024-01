Conferenza in Vaticano sulla salute mentale: la Chiesa assista e accompagni

L'incontro si è svolto a Palazzo Pio, sede dei media vaticani e ha visto per la prima volta il confronto tra quanti nel mondo cattolico operano per affrontare un problema sempre più diffuso

Joseph Tulloch - Città del Vaticano

Nel 2016, all'età di 29 anni, la figlia del diacono Ed Shoener, Katie, si è suicidata. Aveva lottato con il disturbo bipolare per oltre un decennio. È stata la sua morte a spingere il decano Shoener a iniziare a difendere all'interno della Chiesa coloro che soffrono di malattie mentali. Ben presto ha fondato l'Associazione dei ministri cattolici della salute mentale, un'associazione senza scopo di lucro che sostiene le parrocchie e le diocesi nell'istituzione di ministeri per la salute mentale. Lo stesso diacono Shoener ha condiviso questa storia durante la prima conferenza su questo tema tenutasi in Vaticano lunedì scorso, che ha riunito persone attive nel ministero cattolico della salute mentale in tutto il mondo. Tra i partecipanti c'erano funzionari del Vaticano, membri dell'Associazione dei ministri cattolici della salute mentale del diacono Shoener, con sede negli Stati Uniti e persone, che lavorano in prima linea in Moldavia, India, Sudafrica e altrove.

Il punto di vista della Santa Sede

Monsignor Anthony Ekpo, sottosegretario del Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale, è stato il primo a parlare. Ha detto che la salute mentale è diventata una priorità per il suo Dicastero in seguito alle conversazioni avute con le Chiese locali di tutto il mondo, che spesso sollevano la questione come una delle principali preoccupazioni. Particolarmente allarmanti, ha detto monsignor Ekpo, sono le violazioni dei diritti umani a volte commesse contro coloro che hanno questo tipo di disturbi. Il presule ha inoltre sottolineato il legame tra salute mentale e crisi ambientale, un settore chiave per il suo Dicastero: le ansie e le difficoltà concrete legate all'emergenza climatica, ha detto, possono infatti aggravare notevolmente i problemi di salute mentale. Come contromisura, ha suggerito quella che Papa Francesco chiama "ecologia della vita quotidiana". Questa idea, ha spiegato, è tratta dall'enciclica Laudato si' del 2015 e significa prestare attenzione agli ambienti in cui viviamo e al modo in cui essi "influenzano il nostro modo di pensare, sentire e agire".

Accompagnamento, non trattamento

C'è una vera e propria carenza di professionisti della salute mentale in tutto il mondo, ha osservato il vescovo John Dolan, della diocesi statunitense di Phoenix. Per questo motivo, ha affermato, è molto importante che la Chiesa cerchi di colmare questo vuoto e di fornire assistenza a persone che altrimenti non ne riceverebbero. Il ruolo della Chiesa in questi casi tuttavia, ha sottolineato, non può essere quello di diagnosticare, prescrivere o curare, lavoro che deve essere lasciato ai professionisti. Invece, ha detto, la Chiesa deve accompagnare - tanto le persone con problemi di salute mentale quanto i loro famigliari. Nella sua diocesi monsignor Dolan gestisce una serie di progetti con questo obiettivo. Tra questi, una missione di formazione dei sacerdoti per renderli più consapevoli dei problemi di salute mentale, in modo che possano mettere in contatto chi ne soffre con i professionisti. Troppo spesso, ha detto, i sacerdoti trattano le persone con problemi di salute mentale come se soffrissero di problemi spirituali - per esempio, dicendogli di non pregare abbastanza, o addirittura di essere posseduti dal demonio. Dolan aiuta anche i consulenti e gli altri professionisti della salute mentale della sua diocesi - il cui lavoro non è generalmente ben retribuito - a trovare un alloggio a prezzi accessibili per consentire loro di svolgere il loro lavoro fondamentale.

Le preghiere di Papa Francesco

Padre Frédéric Fornos, nel frattempo, ha parlato della collaborazione tra la Rete mondiale di preghiera del Papa, da lui diretta, e l'Associazione dei ministri cattolici della salute mentale.Nel 2021, ha detto, il Papa aveva chiesto di pregare per coloro che soffrono di stress lavorativo cronico e depressione. Questo ha portato a una collaborazione con l'organizzazione del diacono Shoener, che ora fornisce ogni mese preghiere per la salute mentale legate all'intenzione di preghiera del Papa. Padre Fornos ha suggerito che la preghiera può essere una risorsa utile per chi soffre di problemi di salute mentale e ha citato le parole di Gesù: "Venite a me, voi tutti che siete affaticati e portate fardelli pesanti, e io vi darò riposo". (Matteo 11:28)

Salute mentale, aborto ed eutanasia

Un'altra prospettiva è stata offerta dalla dottoressa Nunziata Comoretto della Pontificia Accademia per la Vita, che ha sottolineato quanto per l’istituzione vaticana sia importante prendersi cura di coloro che sono depressi, esauriti o comunque in difficoltà con la salute mentale, in modo che non sentano mai che l'eutanasia è la migliore opzione a loro disposizione. Ha inoltre sottolineato l'impatto sostanziale che l'aborto può avere sulla salute mentale delle donne.

Ascolta l'intervista a Nunziata Comoretto

Aiuto ai rifugiati ucraini

Alla conferenza sono intervenute anche persone che si trovano in prima linea in vari Paesi e che sul campo contribuiscono a coordinare il lavoro dell'Associazione dei Ministri della Salute Mentale. Una di loro è stata Anastasia Miranova, che lavora presso la Caritas Moldova. Ha fatto notare che il suo Paese ha recentemente accolto un numero molto elevato di rifugiati dall'Ucraina, molti dei quali, a causa degli eventi traumatici che hanno colpito il loro Paese, soffrono di problemi di salute mentale. Il suo lavoro ha comportato la traduzione di opuscoli e biglietti di preghiera con informazioni sulla salute mentale in rumeno e russo, lingue ampiamente parlate nel Paese.

Un ministero in crescita

In India, invece, il ministero cattolico della salute mentale sta appena iniziando a decollare. L'Associazione a operare nel Paese solo pochi mesi fa, ha dichiarato il dottor Edwin Walker. Egli ha dichiarato di essere stato "entusiasta" della risposta avuta finora, con sacerdoti e laici di tutto il Paese che lo hanno contattato per esprimere il loro sostegno. Anche in Sudafrica le cose si stanno muovendo. Il dottor Melese Shula, rappresentante del Ministero Cattolico per la Salute Mentale nel Paese, ha appena incontrato 29 vescovi sudafricani e quasi tutti, ha detto, hanno espresso entusiasmo nel portare il ministero della salute mentale nelle loro diocesi. L'obiettivo, ha detto il dottor Shula, è che la Chiesa sia in grado di fornire un sostegno "confidenziale e non giudicante" a coloro che lottano con la loro salute mentale, proprio come fa il Buon Samaritano nel Nuovo Testamento.

Le Suore Ospedaliere

Anche suor Isabel Cantón delle Suore Ospedaliere, ordine religioso fondato nel 1881 specificamente per prendersi cura di chi soffre di malattie mentali, ha condiviso la sua esperienza sul campo. La sua congregazione, ha detto, si ispira alla chiamata del profeta Isaia a "fasciare il cuore spezzato". Nel Regno Unito, dove suor Cantón vive da cinquant’anni, l'ordine gestisce tre case di cura, occupandosi dei bisogni fisici, mentali e spirituali dei residenti. La religiosa ha sottolineato le difficoltà che la sua congregazione si trova ad affrontare oggi: un numero inferiore di sacerdoti e suore, la necessità di adattare l'assistenza spirituale che offrono a un contesto in cui non tutti i residenti sono cattolici e la mancanza di operatori pastorali preparati. Ha fatto notare che alcuni centri gestiti dalla sua congregazione sono ora interamente gestiti da laici e non hanno suore o cappellani. Suor Cantón ha chiesto che la Chiesa accolga e ascolti le persone con malattie mentali, accogliendole come "compagni di pellegrinaggio".

Salute mentale e povertà

Altri due relatori, Federico Di Leo e Miriam Amerio, hanno sottolineato la stretta connessione tra povertà economica e sanitaria. Amerio - che lavora per la Caritas italiana, il braccio caritativo della Conferenza episcopale italiana - ha presentato una serie di statistiche sull'argomento, notando che, tra le persone che soffrono di malattie mentali, quelle con minori risorse economiche sono le più colpite. Di Leo, invece, ha offerto una prospettiva personale. È attivo nella Comunità di Sant'Egidio, che lavora con i poveri e i senzatetto. Molti dei quali, ha detto, lottano con problemi di salute mentale. "Non abbandoniamo mai nessuno", ha affermato Di Leo, sottolineando l'importanza di accompagnare continuamente chi ha problemi di salute mentale. Sant'Egidio si è resa conto, nel corso del suo ministero, che non è sufficiente aiutare gli individui per un breve periodo; piuttosto, qualsiasi aiuto dato a chi ha problemi di salute mentale deve essere costante e sostenuto.

La preghiera a San Giovanni di Dio

La conferenza si è conclusa con una preghiera a San Giovanni di Dio, che visse in Spagna nel XVI secolo e soffrì di un grave esaurimento mentale a metà della sua vita.

"San Giovanni di Dio, tu hai compreso e sei stato testimone delle difficoltà di vivere con una malattia mentale. Hai vissuto nell'oscurità ma hai trovato la speranza. Hai scritto: 'Quando ti senti depresso, ricorri alla Passione di Gesù Cristo nostro Signore e alle sue preziose ferite, e proverai una grande consolazione. Signore nostro Dio, concedi coraggio a coloro per i quali preghiamo e riempili di speranza. Aiutali a ricordare che Tu li”.