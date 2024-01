Parolin: in Ucraina e Medio Oriente poche prospettive di pace, serve fraternità

Il segretario di Stato, guardando ai conflitti nel mondo, esorta a vivere “la speranza contro ogni speranza”, chiedendo sforzi e azioni immediate per limitare i danni. A Montecitorio per presentare il progetto Manifesto per la sanità del futuro, il cardinale esorta ad un impegno da parte del governo e di tutti per la sanità: “L’autonomia deve coniugarsi con i diritti del malato. Qualsiasi organizzazione deve mettere alla sua base questi principi altrimenti fallisce”