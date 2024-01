Padre Varriano nuovo ausiliare di Gerusalemme dei latini: “Mi dono alla Chiesa per servirla”

Papa Francesco ha nominato il francescano, finora vicario patriarcale per Cipro, vescovo ausiliare della Diocesi Patriarcale di Gerusalemme dei Latini: “Accompagnatemi con la preghiera in questa missione. Il Signore può compiere la sua opera nonostante i miei limiti”

“Ho ricevuto con sorpresa questo invito di Dio, ho risposto dopo aver frequentato la scuola di Nazareth per nove anni, dopo aver vissuto nella Casa della Vergine Santissima, il luogo del 'sì' di Maria, quel ‘sì’ che ha cambiato le sorti dell’umanità. Ho risposto sì, fiat, che il Signore possa fare la sua opera nonostante i miei limiti e le mie difficoltà. Lui, però, può fare tutte le cose”. Così padre Bruno Varriano, Ofm, commenta la nomina ricevuta oggi dal Papa come vescovo ausiliare della Diocesi patriarcale di Gerusalemme dei Latini.

Preghiere per una nuova missione

Finora vicario patriarcale per Cipro, al religioso brasiliano, nato a São Paolo e ordinato sacerdote per l’Arcidiocesi di Campobasso nel ’97, gli è stata assegnata dal Papa la Sede titolare di Astigi. “Mi dono alla Chiesa così come già avevo fatto con la vita religiosa francescana e sacerdotale e, adesso, come vescovo, servendo la Chiesa e per la Chiesa come ci ha insegnato il Santo Padre Francesco”, dice in un video registrato per Vatican News. “Grazie, grazie per le preghiere di tutti. Chiedo di accompagnarmi con la preghiera in questa missione”.

Il lavoro nella Custodia di Terra Santa

Padre Varriale ha conseguito il Dottorato in Psicologia presso la Pontificia Università Salesiana e la Licenza in Teologia Spirituale presso la Pontificia Università Antonianum di Roma. Entrato nella Custodia di Terra Santa dei Frati Minori Francescani, ha emesso la professione solenne il 5 ottobre 2003. Nella Custodia ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali Guardiano del Convento di Nazareth, Membro del Discretorio e della Commissione per la formazione permanente. Nell’agosto 2022 è stato nominato vicario del Patriarca di Gerusalemme dei Latini per Cipro.