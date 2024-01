Gli Esercizi Spirituali, tempo di preghiera silenziosa

Vaticano, gli esercizi spirituali di Quaresima in ritiro "personale"

Anche quest'anno, dal 18 al 23 febbraio, Francesco invita i suoi più stretti collaboratori a vivere un periodo di sospensione delle proprie attività per dedicarsi singolarmente alla preghiera come avvenuto dalla pandemia in qua

Vatican News Una pausa di preghiera, come da tradizione, nel "tempo forte" di Quaresima. Ancora una volta, come riferisce la Sala Stampa vaticana in una nota, Francesco invita i cardinali residenti a Roma, i capi dicastero e i superiori della Curia romana, a vivere l'avvio di questa fase dell'anno liturgico in modo personale, con un periodo di esercizi spirituali dal pomeriggio di domenica 18 febbraio al pomeriggio di venerdì 23. In quella settimana, precisa la nota, saranno sospesi tutti gli impegni del Papa compresa l’udienza generale di mercoledì 21 febbraio. Si ripete dunque anche quest'anno, come accaduto sin dallo scoppio della pandemia nel 2020, la modalità personale del ritiro quaresimale a differenza di quanto avveniva negli anni precedenti e fin dall'inizio del pontificato, con gli esercizi spirituali vissuti comunitariamente dal Papa e dai suoi collaboratori di Curia ad Ariccia, ospiti della Casa Divin Maestro gestita dai paolini.