Dalla Laudato si’ alla Laudate Deum, corso online in Ecologia integrale

Lanciata l’edizione inglese della iniziativa dell’alleanza per la Cura della nostra Casa comune di Università e Atenei Pontifici di Roma. Srà offerta online, in collaborazione con numerosi gruppi di rilievo impegnati nell’area della cura del creato. I partecipanti iscritti alla Pontificia Università Gregoriana, al termine potranno diventare ufficialmente Animatori Laudato si’

Vatican News

Il 4 ottobre 2023, in occasione della festa di San Francesco d’Assisi, patrono dell’ecologia, Papa Francesco ha pubblicato la Laudate Deum, l’esortazione apostolica che fa seguito alla storica lettera enciclica Laudato si’ del 2015. Con la nuova esortazione, Papa Francesco alza ancora una volta la sua voce profetica per la cura della nostra casa comune e gli uni degli altri, specialmente i più vulnerabili in mezzo a noi. Come sottolinea il Pontefice, «non reagiamo abbastanza» e «il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando a un punto di rottura» (LD, 2). Papa Francesco ci ricorda che «non ci viene chiesto nulla di più che una certa responsabilità per l’eredità che lasceremo dietro di noi dopo il nostro passaggio in questo mondo» (LD, 18). Il recente Summit sul clima di Dubai (Cop28) ha dolorosamente dimostrato che continuiamo a rimanere largamente sordi al crescente «grido della terra» e «al grido dei poveri» (LS, 49). Il tempo sta per scadere. Possiamo ancora svegliarci alla gravità della minaccia esistenziale alla vita e alla civiltà su questo pianeta che chiamiamo “casa”?

Joint Diploma in Ecologia Integrale

La sfida senza precedenti che il pianeta e le persone si trovano ad affrontare può essere affrontata solo nell’ottica di una visione ecologica integrale che Papa Francesco ha offerto nella Laudato si’. La ricostruzione della nostra casa comune e della nostra comune famiglia umana e biotica richiede un’alleanza tra tutti i membri della nostra famiglia e tutti i segmenti della società. È nello spirito di questa missione profetica che le Università e gli Atenei Pontifici di Roma si sono riuniti subito dopo la pubblicazione della Laudato si’ per avviare il Joint Diploma in Ecologia Integrale (2016), con il patrocinio del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale e il sostegno del Movimento Laudato si’. Nel settimo anniversario di questo sforzo collettivo e fecondo, viene lanciata l’edizione inglese di questa iniziativa che sarà offerta online, in collaborazione con numerosi gruppi di rilievo impegnati nell’area della cura del creato.

Accademici, leader e attivisti da tutto il mondo

Il Corso di certificato in Ecologia integrale è condotto da una rinomata comunità di accademici, leader e attivisti provenienti da tutto il mondo, che rappresentano alcune delle principali istituzioni e gruppi coinvolti nell'area della cura del Creato. Il corso consiste in sei moduli di 90 minuti ciascuno che si terranno da gennaio a giugno 2024 (ogni terzo giovedì del mese dalle 13.30 alle 15), oltre a un workshop a marzo e a una conferenza internazionale on-line sulla Laudate Deum a maggio. Il corso sarà inaugurato ufficialmente il 25 gennaio e le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 marzo 2024. I partecipanti saranno iscritti alla Pontificia Università Gregoriana di Roma con accesso ai servizi online come la biblioteca digitale, il materiale didattico e via dicendo. La quota di iscrizione è stata mantenuta intenzionalmente bassa per facilitare un’ampia partecipazione, in vista della creazione di un ampio movimento di persone dal basso per la cura della nostra casa comune e la cura gli uni degli altri, nell’attuale era di emergenza planetaria. Al termine del corso gli studenti, su richiesta, potranno ricevere un certificato. I partecipanti potranno diventare ufficialmente Animatori Laudato si’, grazie al Movimento Laudato si’.