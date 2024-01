Il cardinale Czerny visita il Sud Sudan a un anno dal viaggio del Papa

Il prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale visiterà Juba, Malakal e Renk. L'8 febbraio Messa nella chiesa di Santa Giuseppina Bakhita per la Giornata mondiale di preghiera contro il traffico di esseri umani. Prevista anche la benedizione di una barca usata per trasportare migranti e rifugiati

Vatican News A un anno dal viaggio apostolico di Papa Francesco in Sud Sudan, il prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, il cardinale Michael Czerny, si recherà in visita nel Paese africano dal 2 al 9 febbraio. Secondo il programma della visita, il cardinale visiterà Juba, Malakal e Renk. Tra le varie attività, presiederà un'Eucaristia nella Cattedrale di Santa Teresa a Juba domenica 4 febbraio e una Messa a Malakal nella chiesa di Santa Giuseppina Bakhita l'8 febbraio, Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro Traffico di esseri umani. Benedizione di una barca dei migranti Durante il viaggio, Czerny visiterà anche Renk, al confine con il Sudan, e benedirà una barca che la Caritas locale utilizzerà per trasportare migranti e rifugiati lungo il fiume Nilo da Renk a Malakal. Il viaggio di Francesco

Papa Francesco ha visitato il Sud Sudan dal 3 al 5 febbraio 2023 con il motto "Prego affinché tutti siano uno". Si è trattato di un “pellegrinaggio ecumenico di pace” compiuto insieme al primate della Chiesa anglicana e arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e al moderatore generale della Chiesa presbiteriana scozzese, Iain Greenshields. Nel corso della sua visita apostolica in Sud Sudan, il Pontefice aveva incontrato il 3 febbraio nel giardino del Palazzo Presidenziale le autorità, la società civile e il corpo diplomatico; il 4 febbraio ha incontrato vescovi, sacerdoti, suore e seminaristi nella cattedrale di Santa Teresa a Juba; ha incontrato gli sfollati interni alla Freedom Hall; ha partecipato ad un servizio di preghiera ecumenico presso il Mausoleo di John Garang e domenica 5 febbraio ha presieduto l'Eucaristia al Mausoleo di John Garang.