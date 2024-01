La visita di Filoni in Terra Santa: “Vicinanza a chi è in solitudine e difficoltà"

Affetto, amicizia e aiuto, hanno caratterizzato i cinque giorni di “pellegrinaggio di pace” in Terra Santa, giunto al termine oggi, 3 gennaio, del cardinale Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e del governatore generale, ambasciatore Leonardo Visconti di Modrone. Il porporato parla della solitudine delle persone, anche per la mancanza di pellegrini. "Un momento difficile che comporta anche gravi ripercussioni economiche per le famiglie”