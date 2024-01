Athletica Vaticana, asta solidale per bambini poveri e giovani fragili

“Together we can spike for love” si terrà domani, 30 gennaio, sulla piattaforma CharityStars. L'appuntamento della squadra sportiva vaticana insieme a FederVolley italiana e tanti altri campioni. I proventi saranno donati ai bambini poveri del Dispensario Santa Marta e ai ragazzi fragili di “C’è da fare"

Vatican News

La Federazione italiana pallavolo in collaborazione con Athletica Vaticana organizza da domani, martedì 30 gennaio, con inizio alle ore 12, l’asta solidale sportiva Together we can spike for love sulla piattaforma internazionale "CharityStars". I proventi dell’asta saranno messi a disposizione della Fondazione Dispensario pediatrico Santa Marta, che assiste in Vaticano famiglie in situazioni di difficoltà, garantendo visite mediche specialistiche gratuite e donando prodotti per l'infanzia, e dell'Associazione "C'è da fare ETS", impegnata nella raccolta fondi per finanziare progetti di sostegno ai giovani in stato di sofferenza psicologica e psichiatrica acuta.

L'impegno con il Papa

Il 30 gennaio 2023 il presidente della FederVolley, Giuseppe Manfredi, aveva preso l’impegno con Papa Francesco - in occasione dell’udienza con le Nazionali di pallavolo - di dar vita a un’iniziativa solidale attraverso lo sport. E così il mondo della pallavolo scende oggi concretamente in campo mettendo a disposizione numerosi oggetti come maglie ufficiali, palloni e “pezzi” iconici autografati dalle star delle Nazionali azzurre. L’asta solidale è sostenuta anche dalla Confederazione europea volley e dalla Lega pallavolo maschile e dalla Lega pallavolo femminile. Nel “primo lotto” dell’asta sono già a disposizione maglie, palloni e altri “oggetti” firmati dalle atlete e dagli atleti delle Nazionali italiane di volley maschile e femminile, a cominciare da due capitani Simone Giannelli e Myriam Sylla.

La presenza di campioni di tanti sport

L’asta solidale Together we can spike for love - informa una nota di Athletica Vaticana - non è legata solo al mondo della pallavolo. In particolare, è a disposizione già nel “primo lotto” la bicicletta Pinarello usata da Athletica Vaticana al Campionato mondiale di ciclismo su strada 2023 a Glasgow e firmata da Papa Francesco. Sempre nel “primo lotto” sono all’asta il caso autografato di Sofia Goggia; la giacca a vento olimpica di Dorothea Wierer; le maglie (autografate) di Javier Zanetti e Ivan Basso e le divise da gara dello schermidore Paolo Pizzo, di Luigi Busà, campione olimpico di karate, e di Peyton Manning, star del football americano con i Denver Broncos. Nei prossimi “lotti” dell’asta sarà presente - con i propri oggetti autografati - una straordinaria rosa di protagonisti dello sport: tra questi, i campioni olimpici Caterina Banti e Ruggero Tita, Fabio Basile, Nicolò Campriani, Carlos Tevez; la campionessa paralimpica Ambra Sabatini; i campioni del mondo Remco Evenepoel, Noah Lyles, Clemente Russo, Peter Sagan. E ancora la staffetta 4x100 di atletica, vice campione del mondo (Lorenzo Patta, Marcel Jacobs, Roberto Rigali, Filippo Tortu), Odette Giuffrida, il team Luna Rossa, Vincenzo Nibali, Alberto Contador e ancora tanti altri campioni di ieri e di oggi.

Esperienze personali

Nello stile della fraterna e inclusiva "cultura dell'incontro" proposta da Papa Francesco, ci sono anche alcune esperienze personali dirette. Già nel “primo lotto” - prosegue la nota - ci sono le proposte per cenare insieme a Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale maschile di volley, o con l’icona della pallavolo mondiale Andrea Lucchetta, oggi testimonial del progetto federale per le scuole Volley S3 e commentatore per la Rai. E’, inoltre, possibile aggiudicarsi una cena a casa di Antonella Palmisano, campionessa olimpica di marcia a Tokyo. Per gli appassionati di cinema, nel “primo lotto” è all’asta la proiezione riservata per quattro persone del film “Notte prima degli esami” nel cinema privato del registra Fausto Brizzi e Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni. Nei prossimi “lotti” l’Associazione “C’è da fare ETS”, in collaborazione con RCS e Giro d’Italia, mette inoltre in palio un’esperienza esclusiva: la possibilità di partecipare a una tappa del prossimo Giro-E (l’evento che si corre parallelamente al Giro d’Italia) con una bici da corsa a pedalata assistita, insieme all’attore Paolo Kessisoglu, presidente dell’Associazione, e alla squadra “C’è da fare ETS”. Tantissimi dunque i campioni dello sport che hanno aderito all'asta solidale: l’iniziativa rimane aperta a tutti coloro che vorranno contribuire con un proprio oggetto o cimelio o con un'esperienza. Un'occasione davvero unica, dunque, per aiutare chi ha bisogno all'insegna dell'altruismo anche attraverso l’esperienza sportiva.

Per partecipare

È possibile partecipare all’asta solidale online accedendo alla pagina dedicata al progetto sulla piattaforma "CharityStars”. Dopo il “primo lotto”, online dalle ore 12 del 30 gennaio, l’asta prevede la presentazione graduale, nel corso delle settimane, dei numerosissimi oggetti a disposizione. L’immagine identificativa dell’asta è un simbolico disegno a firma Maupal, gentilmente concesso dall’artista e da L’Osservatore di strada, il mensile de L’Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, per l’amicizia sociale e la fraternità.