Dall’Ucraina onorificenze ai cardinali Parolin e Zuppi

Un riconoscimento per il contributo personale offerto alla cooperazione. È una delle motivazioni che hanno portato il presidente ucraino Zelenski a firmare un decreto per premiare i due porporati

L’Osservatore Romano

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha firmato un decreto per concedere l’onorificenza dell’Ordine al merito al Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, e al presidente della Conferenza episcopale italiana e rappresentante speciale di Papa Francesco per la pace in Ucraina, cardinale Matteo Maria Zuppi, «per il significativo contributo personale al rafforzamento della cooperazione interstatale, al sostegno della sovranità statale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, alla divulgazione dello Stato ucraino nel mondo». Lo riferisce il quotidiano «Avvenire». Nei giorni scorsi era intercorsa una telefonata tra Zelensky e il Papa, nel corso della quale il leader ucraino aveva ringraziato il Pontefice «per il sostegno spirituale al popolo ucraino» e per il «lavoro congiunto sulla Formula per la Pace».